Фанаты уговорили футболистку открыть страничку на сайте для взрослых 29 июня, 21:16 Никколе Тея (Фото:instagram.com/nikkoleteja)

Николле Тея осталась без команды, но болельщики подсказали спортсменке, как можна заработать денег.



23-летняя американская футболистка Никколе Тея, которая выступала за Нeкаксу в женской лиге Мексики, по просьбе болельщиков клуба решила открыть аккаунт на OnlyFans.

«По просьбе болельщиков», — анонсировала Тея открытие странички на OnlyFans.

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За подписку футболистка просит $ 17,5 в месяц.

Фото: instagram.com/nikkoleteja

Тея выступает на позиции полузащитника. Она начала карьеру, выступая за Сиэтл. После этого перешла в Некаксу, однако в январе этого года с ней расторгли контракт. Сейчас футболистка находится без команды.

OnlyFans — сервис популярен в индустрии развлечений для взрослых.

Напомним, что мексиканский прыгун в воду Диего Бальеса завел страничку на OnlyFans для сбора денег на подготовку к Олимпийским играм 2024 года.