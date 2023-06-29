Фанаты уговорили футболистку открыть страничку на сайте для взрослых
Никколе Тея (Фото:instagram.com/nikkoleteja)
Николле Тея осталась без команды, но болельщики подсказали спортсменке, как можна заработать денег.
23-летняя американская футболистка Никколе Тея, которая выступала за Нeкаксу в женской лиге Мексики, по просьбе болельщиков клуба решила открыть аккаунт на OnlyFans.
«По просьбе болельщиков», — анонсировала Тея открытие странички на OnlyFans.
За подписку футболистка просит $ 17,5 в месяц.
Тея выступает на позиции полузащитника. Она начала карьеру, выступая за Сиэтл. После этого перешла в Некаксу, однако в январе этого года с ней расторгли контракт. Сейчас футболистка находится без команды.
OnlyFans — сервис популярен в индустрии развлечений для взрослых.
Напомним, что мексиканский прыгун в воду Диего Бальеса завел страничку на OnlyFans для сбора денег на подготовку к Олимпийским играм 2024 года.