В Тунисе поджег себя известный футболист. Ругань из-за бананов закончилась трагедией
Иссауи умер (Фото:Facebook)
Тунисский футболист Низар Иссауи скончался после того, как поджег себя возле полицейского участка.
Как пишет The Epoch Times, 35-летний Иссауи перед самосожжением так объяснил свой поступок: «У меня больше нет сил, пусть полицейское государство знает, что приговор будет приведен в исполнение».
История началась на базаре. Иссауи возмутился, что торговец бананами продает их по три евро за килограмм, что вдвое выше цены, установленной властями для борьбы со спекуляцией в условиях дефицита.
Футболист подал заявление в полицию. В ответ, продавец заявил, что Иссауи — террорист. Полиция очень серьезно восприняла слова торговца и возбудила уголовное дело о терроризме.
В знак протеста Низар Иссауи поджег себя возле полицейского участка. Он был госпитализирован с ожогами третьей степени. А вскоре умер.
Почти всю свою карьеру Низар Иссауи играл в чемпионате Туниса.
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