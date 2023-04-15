В Тунисе поджег себя известный футболист. Ругань из-за бананов закончилась трагедией

15 апреля, 11:21
Поделиться:
Иссауи умер (Фото:Facebook)

Иссауи умер (Фото:Facebook)

Тунисский футболист Низар Иссауи скончался после того, как поджег себя возле полицейского участка.

Как пишет The Epoch Times, 35-летний Иссауи перед самосожжением так объяснил свой поступок: «У меня больше нет сил, пусть полицейское государство знает, что приговор будет приведен в исполнение».

Видео дня

История началась на базаре. Иссауи возмутился, что торговец бананами продает их по три евро за килограмм, что вдвое выше цены, установленной властями для борьбы со спекуляцией в условиях дефицита.

Читайте также:
«Словно взорвалась бомба». Футболист итальянского клуба на автомобиле въехал в кафе — фото

Футболист подал заявление в полицию. В ответ, продавец заявил, что Иссауи — террорист. Полиция очень серьезно восприняла слова торговца и возбудила уголовное дело о терроризме.

В знак протеста Низар Иссауи поджег себя возле полицейского участка. Он был госпитализирован с ожогами третьей степени. А вскоре умер.

Почти всю свою карьеру Низар Иссауи играл в чемпионате Туниса.

Ранее мы писали, что в Армении во время церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике сожгли флаг Азербайджана.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Тунис Футболисты

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X