Грозит 12 лет заключения. ДНК экс-звезды Барселоны нашли в теле девушки, обвиняющей его в изнасиловании — СМИ
Данные Алвесу грозит 12 лет заключения (Фото:REUTERS/Henry Romero)
Появились новые подробности по делу в отношении экс-защитника сборной Бразилии и Барселоны Дани Алвеса, обвиняемого в изнасиловании, сообщает El Periodico.
По информации источника, в теле вероятной жертвы, 23-летней девушки, были обнаружены следы ДНК Алвеса.
Полиция также провела расследование в ночном клубе Барселоны, где якобы произошло изнасилование, и нашла там следы принадлежащей футболисту спермы. Биологический материал оказался идентичен тому, который Алвес добровольно сдал 20 января.
Такие же образцы спермы были обнаружены после анализа платья, которое жертва сдала в полицию, когда через два дня она пошло оформлять жалобу.
Алвесу грозит лишение свободы сроком от четырех до 12 лет.
Ранее сообщалось, что бывшая звезда мадридского Реала и сборной Бразилии Робиньо получил девять лет тюрьмы за групповое изнасилование.