Грозит 12 лет заключения. ДНК экс-звезды Барселоны нашли в теле девушки, обвиняющей его в изнасиловании — СМИ 11 февраля, 19:13 Данные Алвесу грозит 12 лет заключения (Фото:REUTERS/Henry Romero)

Появились новые подробности по делу в отношении экс-защитника сборной Бразилии и Барселоны Дани Алвеса, обвиняемого в изнасиловании, сообщает El Periodico.

По информации источника, в теле вероятной жертвы, 23-летней девушки, были обнаружены следы ДНК Алвеса.

Полиция также провела расследование в ночном клубе Барселоны, где якобы произошло изнасилование, и нашла там следы принадлежащей футболисту спермы. Биологический материал оказался идентичен тому, который Алвес добровольно сдал 20 января.

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Такие же образцы спермы были обнаружены после анализа платья, которое жертва сдала в полицию, когда через два дня она пошло оформлять жалобу.



Алвесу грозит лишение свободы сроком от четырех до 12 лет.



Ранее сообщалось, что бывшая звезда мадридского Реала и сборной Бразилии Робиньо получил девять лет тюрьмы за групповое изнасилование.

