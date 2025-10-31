Тренер Зинченко сообщил, сыграет ли украинец против Манчестер Юнайтед в АПЛ
Александр Зинченко в сентябре присоединился к Ноттингему (Фото: ФК Ноттингем Форест)
Футболист сборной Украины и Ноттингем Форест Александр Зинченко не сможет принять участие в матче 10-го тура английской Премьер-лиги против Манчестер Юнайтед.
Главный тренер Лесников Шон Дайч сообщил, что остался без нескольких игроков, среди которых и украинец.
«Зинченко — пока что нет. К сожалению, он выбыл на дольше, чем мы сначала думали», — сказал Шон на предматчевой пресс-конференции.
Кроме украинца, вне заявки также останутся Крис Вуд (повреждение мышц), Дилан Баква (повреждение мышц), третий вратарь Ангус Ганн (колено) и Ола Айна, который продолжает восстановление после операции на подколенном сухожилии.
Отметим, матч Ноттингем Форест — Манчестер Юнайтед состоится 1 ноября, начало игры в 17:00 по Киеву.
Напомним, Зинченко получил травму во время матча Лиги Европы против Порту 23 октября. В сентябре украинец на правах сезонной аренды из Арсенала перешел в Ноттингем Форест.
В новом сезоне Зинченко провел на поле 479 минут в шести матчах за свой клуб. Несмотря на активное участие в игре, пока что он не может похвастаться результативными действиями.
Ранее мы писали, что футболист сборной Украины претендует на звание игрока месяца в английском клубе.