Тренер Зинченко сообщил, сыграет ли украинец против Манчестер Юнайтед в АПЛ

Футболист сборной Украины и Ноттингем Форест Александр Зинченко не сможет принять участие в матче 10-го тура английской Премьер-лиги против Манчестер Юнайтед.

Главный тренер Лесников Шон Дайч сообщил, что остался без нескольких игроков, среди которых и украинец.

«Зинченко — пока что нет. К сожалению, он выбыл на дольше, чем мы сначала думали», — сказал Шон на предматчевой пресс-конференции.

Кроме украинца, вне заявки также останутся Крис Вуд (повреждение мышц), Дилан Баква (повреждение мышц), третий вратарь Ангус Ганн (колено) и Ола Айна, который продолжает восстановление после операции на подколенном сухожилии.

Отметим, матч Ноттингем Форест — Манчестер Юнайтед состоится 1 ноября, начало игры в 17:00 по Киеву.

Напомним, Зинченко получил травму во время матча Лиги Европы против Порту 23 октября. В сентябре украинец на правах сезонной аренды из Арсенала перешел в Ноттингем Форест.

В новом сезоне Зинченко провел на поле 479 минут в шести матчах за свой клуб. Несмотря на активное участие в игре, пока что он не может похвастаться результативными действиями.

Ранее мы писали, что футболист сборной Украины претендует на звание игрока месяца в английском клубе.