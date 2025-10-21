Ноттингем Форест официально сообщил, что новым главным тренером команды стал Шон Дайч.

Английский специалист подписал контракт с клубом до июня 2027 года.

Дайч на посту заменил Энджа Постекоглу, который проработал в команде 39 дней и был уволен из-за неудовлетворительных результатов.

До этого Шон работал с Эвертоном, за который выступает украинский защитник Виталий Миколенко. Тренер покинул команду в январе текущего года.

Ноттингем Форест сейчас находится в зоне вылета АПЛ. После восьми туров «лесники» набрали лишь пять очков. В составе команды на правах аренды выступает украинец Александр Зинченко, который принадлежит лондонскому Арсеналу.

Отметим, что Дайч дебютирует во главе Ноттингема Форест в матче против Порту в Лиге Европы. Поединок пройдет 23 октября.

