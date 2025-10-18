После разгрома от Челси. Клуб Зинченко в Англии уволил второго тренера за сезон
Постекоглу больше не наставник Ноттингема (Фото: REUTERS/Chris Radburn)
Английский Ноттингем Форест объявил об отставке главного тренера команды Энджа Постекоглу.
С австралийским специалистом прекратили сотрудничество сразу после домашнего поражения от Челси (0:3) в матче чемпионата Англии.
«Футбольный клуб Ноттингем Форест может подтвердить, что после серии неутешительных результатов и выступлений Эндж Постекоглу немедленно уволен с должности главного тренера», — говорится в заявлении на официальном сайте «лесников».
Ноттингем уволил уже второго тренера в нынешнем сезоне. В начале сентября клуб завершил сотрудничество с Нуну Эшпириту Санту, который в прошлом сезоне вывел Форест в еврокубки.
Постекоглу заменил Санту, но с австралийцем Ноттингем не одержал ни одной победы — шесть поражений и две ничьи.
Напомним, за Ноттингем на правах аренды выступает украинский футболист Александр Зинченко. В нынешнем сезоне он отыграл пять матчей за «лесников» во всех турнирах, в частности вышел в старте против Челси в последнем поединке Постекоглу.
Ноттингем набрал пять очков в восьми турах АПЛ и занимает 17-е место в турнирной таблице.
