Клуб Зинченко уступил новичку АПЛ и продлил безвыигрышную серию

Ноттингем Форест, за который выступает украинец Александр Зинченко, проиграл Сандерленду (0:1) в шестом туре английской Премьер-лиги.

Единственный гол в матче забил парагвайский защитник Омар Альдерете после передачи Гранита Джаки, который в свое время вместе с Зинченко защищал цвета лондонского Арсенала.

Александр провел на поле все 90 минут и получил оценку 7,0 от Sofascore. Украинец выполнил 54 точные передачи из 57, семь раз терял мяч, трижды отобрал его у соперника, дважды удачно обыграл оппонента, сделал два неточных навеса и три длинные передачи, две из которых были успешными.

Фото: Sofascore

Отметим, что Ноттингем продолжил свою безвыигрышную серию, которая насчитывает уже семь матчей. Последний раз «лесники» побеждали в первом туре АПЛ, когда обыграли Брентфорд (3:1).

Команда Зинченко идет на 16-м месте с пятью очками, тогда как новичок чемпионата Сандерленд поднялся на третью строчку, набрав 11 баллов.

Фото: flashscore.ua

