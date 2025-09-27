Клуб Зинченко уступил новичку АПЛ и продлил безвыигрышную серию

27 сентября, 21:41
Поделиться:
Зинченко против Сандерленда (Фото: REUTERS/Крис Рэдберн)

Зинченко против Сандерленда (Фото: REUTERS/Крис Рэдберн)

Ноттингем Форест, за который выступает украинец Александр Зинченко, проиграл Сандерленду (0:1) в шестом туре английской Премьер-лиги.

Читайте также:
Карпаты сенсационно отобрали очки у Динамо в огненном матче УПЛ — видео

Единственный гол в матче забил парагвайский защитник Омар Альдерете после передачи Гранита Джаки, который в свое время вместе с Зинченко защищал цвета лондонского Арсенала.

Реклама

Александр провел на поле все 90 минут и получил оценку 7,0 от Sofascore. Украинец выполнил 54 точные передачи из 57, семь раз терял мяч, трижды отобрал его у соперника, дважды удачно обыграл оппонента, сделал два неточных навеса и три длинные передачи, две из которых были успешными.

Sofascore
Фото: Sofascore

Отметим, что Ноттингем продолжил свою безвыигрышную серию, которая насчитывает уже семь матчей. Последний раз «лесники» побеждали в первом туре АПЛ, когда обыграли Брентфорд (3:1).

Команда Зинченко идет на 16-м месте с пятью очками, тогда как новичок чемпионата Сандерленд поднялся на третью строчку, набрав 11 баллов.

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Ранее мы писали, что Ярмолюк отметился первым ассистом в АПЛ и помог Брентфорду обыграть МЮ.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Александр Зинченко Ноттингем Форест Сандерленд

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies