Выбыл на несколько месяцев. Новичок Челси, которого клуб купил за 60 млн евро, получил тяжелую травму, не сыграв ни одного официального матча

8 августа, 09:30
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Нкунку (справа) травмировался в матче с дортмундской Боруссией (Фото:Jon Durr-USA TODAY Sports)

Нкунку (справа) травмировался в матче с дортмундской Боруссией (Фото:Jon Durr-USA TODAY Sports)

Новый нападающий Челси Кристофер Нкунку получил тяжелую травму и выбыл на длительный срок.

Французский игрок получил травму колена в последнем товарищеском матче Челси против дортмундской Боруссии и уже на 21 минуте был заменен на украинца Михаила Мудрика.

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Официально Челси еще не сообщил о сроках восстановления, но по информации инсайдеров, Нкунку ожидает операция, после которой восстановление займет минимум два месяца.

https://twitter.com/C345Sam/status/1688677749840281600

Нкунку перешел в Челси из Лейпцига этим летом. Трансфер обошелся «синим» в 60 млн евро. Форвард пока не сыграл за лондонцев ни одного официального матча.

13 августа Челси стартует в новом сезоне английской Премьер-лиги матчем против Ливерпуля.

Ранее сообщалось, что Челси объявил о подписании защитника Монако и сборной Франции Акселя Дисаси за 45 млн евро.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Челси

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