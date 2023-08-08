Выбыл на несколько месяцев. Новичок Челси, которого клуб купил за 60 млн евро, получил тяжелую травму, не сыграв ни одного официального матча 8 августа, 09:30 Нкунку (справа) травмировался в матче с дортмундской Боруссией (Фото:Jon Durr-USA TODAY Sports)

Новый нападающий Челси Кристофер Нкунку получил тяжелую травму и выбыл на длительный срок.

Французский игрок получил травму колена в последнем товарищеском матче Челси против дортмундской Боруссии и уже на 21 минуте был заменен на украинца Михаила Мудрика.

Видео дня

Официально Челси еще не сообщил о сроках восстановления, но по информации инсайдеров, Нкунку ожидает операция, после которой восстановление займет минимум два месяца.



Нкунку перешел в Челси из Лейпцига этим летом. Трансфер обошелся «синим» в 60 млн евро. Форвард пока не сыграл за лондонцев ни одного официального матча.

13 августа Челси стартует в новом сезоне английской Премьер-лиги матчем против Ливерпуля.



Ранее сообщалось, что Челси объявил о подписании защитника Монако и сборной Франции Акселя Дисаси за 45 млн евро.