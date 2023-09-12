Дебют откладывается. Ценный партнер Мудрика выбыл на большой срок из-за травмы

12 сентября, 08:24
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Ромео Лавия (Фото:ФК Челси)

Ромео Лавия (Фото:ФК Челси)

Новичок лондонского Челси Ромео Лавия травмировал голеностоп на тренировке «синих» и не сыграет в ближайших матчах.

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Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, из-за повреждения 19-летний бельгиец пропустит минимум шесть недель.

Отметим, что Лавия еще не успел дебютировать в составе Челси.

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Напомним, что опорный полузащитник стал игроком лондонского клуба летом этого года за 53+5 миллиона фунтов стерлингов.

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Ранее сообщалось, что Поля Погбу могут дисквалифицировать на четыре года из-за положительного допинг-теста на тестостерон.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   ФК Челси

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