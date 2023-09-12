Дебют откладывается. Ценный партнер Мудрика выбыл на большой срок из-за травмы
Ромео Лавия (Фото:ФК Челси)
Новичок лондонского Челси Ромео Лавия травмировал голеностоп на тренировке «синих» и не сыграет в ближайших матчах.
Об этом сообщает Daily Mail.
По информации источника, из-за повреждения 19-летний бельгиец пропустит минимум шесть недель.
Отметим, что Лавия еще не успел дебютировать в составе Челси.
Напомним, что опорный полузащитник стал игроком лондонского клуба летом этого года за 53+5 миллиона фунтов стерлингов.
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