«Уже знаю пару слов». Новичок Динамо из Ямайки пообещал выучить украинский язык 3 октября, 14:28 Перрис дебютировал за Динамо в матче с Минаем (Фото:ФК Динамо)

Новичок киевского Динамо Кахим Перрис рассказал об адаптации в украинской команде.

Перрис рассказал, что уже успел побывать с командой во Львове и Ужгороде и у него сложились приятные впечатления об украинцах, которые сохраняют оптимизм, несмотря на войну, сообщает официальный сайт Динамо.

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«У нас не было достаточно времени, чтобы прогуляться и насладиться архитектурой сполна, но я обратил внимание на то, что у вас очень приятный и улыбающийся народ, даже в такое ужасное время», — сказал Перрис.



Футболист добавил, что он общается с одноклубниками на английском языке, но пообещал выучить украинский и уже имеет первые успехи.

«Со всеми ребятами, говорящими на английском. Больше времени провожу с Лонвейком, мы подружились и живем в одной комнате. Вдвоем легче адаптироваться и узнавать новую команду. Но, повторюсь, общаюсь со многими ребятами — у нас есть фантастический коллектив.



Пока ничего не понимаю, но я обязательно выучу украинский. Уже знаю пару слов, например, «добрый вечер» (улыбается)", — добавил Перрис.

Ранее журналист Виктор Вацко рассказал, что у Динамо произошел конфликт из-за нежелания Кахима Парриса выходить на поле в матче Лиги Европы против кипрского АЕКа.