«Начал следить, когда дебютировал Усик». Украинский чемпион влюбил новичка Полесья в житомирский клуб 3 августа, 21:18 Усик играл за Полесье на турнире Winter Cup в Турции (Фото:ФК Полесье)

Новичок Полесья, которое победило Верес в дебютном матче УПЛ (2:0), Александр Назаренко прокомментировал свой переход в житомирский клуб.

В интервью официальному сайту команды футболист сказал, что начал следить за житомирским Полесьем, когда в составе команды на Winter Cup дебютировал чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик.

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«Я начал следить за Полесьем, когда Усик дебютировал на зимнем турнире. И с тех пор я начал следить за этим проектом.

Я бы сказал, что Полесье — это волки, команда очень амбициозная и перспективная, хорошие футболисты собраны. И есть все для того, чтобы достичь той планки, которую ставит перед собой клуб", — сказал Назаренко.

Отметим, что Александр Усик официально заключил контракт с Полесьем.

Ранее ультрас дебютанта УПЛ сделали скандальное заявление, критикуя трансферы клуба.