«В большинстве городов спокойно». Новичок Шахтера считает войну в Украине не такой, как ее транслируют 2 августа, 14:31 Став Лемкин — бронзовый призер молодежного ЧМ-2023 (Фото:ФК Шахтер)

Израильтянин Став Лемкин прокомментировал свой переход в состав «горняков» и поделился мыслями о событиях в Украине после полномасштабного российского вторжения.

По словам футболиста, его переход в донецкий клуб задержался из-за войны. Однако после разговора с родственниками своей матери, которые являются украинцами, Став понял, что все иначе, чем показывают на телевидении.

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«Мой переход задержался из-за войны. Я хотел понять, что именно происходит. И сразу же спросил о войне. Постепенно мне объяснили, что все будет хорошо. Потом я узнал, что часть семьи моей матери все еще в Украине, поговорил с ними, со знакомыми и другими игроками и понял, что все иначе, чем показывают на телевидении.

Из новостей делаешь вывод, что вся Украина на линии фронта, но я понял, что это не так и что в большинстве городов спокойно", — цитирует Лемкина UA-Футбол, ссылаясь на Walla.

Лемкин является воспитанником тель-авивского Маккаби, откуда перебрался в Хапоэль, за который дебютировал в апреле 2022 года, сыграв 31 матч.

В составе сборной Израиля U20 Лемкин стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира 2023 года.

Ранее Шахтер объявил о подписании 18-летнего бразильского полузащитника Невертона.