«Такова директива Зеленского». Журналист рассказал о формате нового чемпионата Украины по футболу 27 мая, 17:56 Цей матеріал також доступний українською Старт нового чемпионата Украины, предположительно, может состояться в конце июля или же начале августа (Фото:ФК Шахтер)

Новый розыгрыш чемпионата Украины по футболу, скорее всего, не будет проводиться за пределами страны, сообщает журналист Игорь Бурбас в Telegram.



«Следующий наш футбольный сезон, скорее всего, состоится на территории Украины. Такая директива исходит от главы государства. Напомню, Владимир Зеленский ясно дал понять, что исключений относительно выезда за границу не будут делать.

Видео дня

Соответственно не логично рассматривать запрос о пересечении границы делегациями из условно 16 команд + судьи, делегаты и т. д. (суммарно — это примерно 1500 человек). Решение поддерживает и большинство клубов УПЛ", — написал Бурбас.

Также журналист отметил, что в планировании следующего розыгрыша чемпионата страны будут принимать участие и представители Министерства обороны.

По его информации, чемпионат могут провести либо исключительно в Киеве, где есть пять-шесть стадионов, либо в городах Западной Украины. Игры будут проводиться без зрителей.

Старт нового чемпионата Украины, предположительно, может состояться в конце июля или же начале августа.

Ранее Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение о досрочном завершении текущего сезона в Премьер-лиге.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.