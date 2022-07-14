Стало известно, когда Шахтер объявит имя нового главного тренера

14 июля, 03:22
Йовичевича называют фаворитом на пост нового наставника Шахтера (Фото:СК Дніпро-1)

Йовичевича называют фаворитом на пост нового наставника Шахтера (Фото:СК Дніпро-1)

Донецкий Шахтер объявит имя нового главного тренера команды 14 июля.

Об этом в Facebook сообщила менеджер по коммуникациям компании СКМ, которая управляет футбольным клубом, Наталья Емченко.

https://www.facebook.com/natalya.yemchenko/posts/pfbid0YrbY5qn5z9gYonQTW6fNhvrqEGN81mps5YMMXqaUYgU72BKQ9YzDPYGktrqP9irvl

Недавно Шахтер объявил об уходе главного тренера команды Роберто Де Дзерби спустя год после его назначения.

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Итальянец возглавлял коллектив с 25 мая 2021 года, и за это время провел во главе клуба только 30 официальных матчей, в которых «горняки» одержали 20 побед, 5 раз проиграли и 5 раз сыграли вничью.

Под руководством Де Дзерби Шахтер выиграл Суперкубок Украины в 2021 году.

Сообщалось, что новым главным тренером донецкой команды, скорее всего, станет наставник Днепра-1 Игорь Йовичевич.

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Теги:   Футбол СКМ ФК Шахтер

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