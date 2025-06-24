Лига чемпионов в списке. Новый тренер Шахтера Туран назвал четыре турнира, которые хочет выиграть

Турецкий специалист Арда Туран, который возглавил донецкий Шахтер в конце мая, рассказал о своих амбициях в тренерской карьере.

38-летний наставник выделил четыре турнира, которые хочет выиграть, в том числе два еврокубковых соревнования.

«Как тренер, я хочу выиграть Лигу чемпионов, украинскую Премьер-лигу, [испанскую] Ла Лигу и Лигу Европы. Я стараюсь показывать максимум в каждом турнире, в котором участвую.

Я действительно верю в свои тактические идеи и систему. Доверяю игре и постоянно слежу за ее развитием. Я прилагаю усилия, чтобы получать эту информацию. При этом я не теряю жажды соревнований. Без соперничества в этом деле никак, но при этом можно и учиться, соревнуясь", — цитирует Турана издание Hürriyet.

Туран заменил Марино Пушича на посту главного тренера Шахтера, который был уволен по окончании сезона. Команда заняла третье место в турнирной таблице УПЛ и выиграла Кубок Украины.

Ранее Арда Туран назвал свои задачи во главе Шахтера.