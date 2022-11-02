«Пришлось перенести три операции». Звезда Баварии рассказал о борьбе с тяжелой болезнью

2 ноября, 19:25
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Мануэль Нойер выступает за Баварию с 2011 года. (Фото:REUTERS/Leon Kuegeler)

Мануэль Нойер выступает за Баварию с 2011 года. (Фото:REUTERS/Leon Kuegeler)

Вратарь мюнхенской Баварии Мануэль Нойер рассказал, что у него был рак кожи лица.

36-летний вратарь рассказал, что, борясь с болезнью, перенес три хирургических вмешательства, сообщает Bayern & Germany.

«У меня есть личная история о кожном заболевании. У меня был рак кожи на лице. Из-за этого мне пришлось перенести три операции. Теперь я уделяю больше внимания защите от солнца, потому что все время тренируюсь на открытом воздухе и люблю проводить свободное время на природе», – рассказал Нойер.

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Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер

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