Перед перерывом произошел ужасный эпизод. Полузащитник мюнхенцев Джамал Мусиала получил травму после того, как голкипер парижан Джанлуиджи Доннарумма влетел ему в ноги. Мусиала не смог покинуть поле самостоятельно. Его унесли на носилках.

Реклама

Very tough one



Football is love...Donnarumma felt that pain as well



Get well soon Musiala pic.twitter.com/vglUj8Y352 — Datweb3guy (@Datweb3guy) July 5, 2025

Голкипер Баварии Мануэль Нойер раскритиковал Доннарумму за его поступок:

«Это была ситуация, в которую не обязательно было так входить! Это слишком рискованно. Он фактически принимает возможность травмирования своего соперника.

Я подошел к нему и сказал: «Ты не хочешь подойти к нашему игроку?». Из уважения следует это сделать — подойти, пожелать парню всего лучшего. Позже он это все-таки сделал. Но всегда должна быть честная игра. Я бы поступил иначе", — приводит слова Нойера Sky Sport.

В результате столкновения Мусиала получил серьезную травму — перелом малоберцовой кости и повреждение связок. 22-летний игрок выбыл по меньшей мере на 4−5 месяцев.

Ранее сообщалось, что Дембеле повторил празднование погибшего футболиста Ливерпуля после гола на клубном ЧМ.