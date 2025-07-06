«Слишком рискованно»: легенда футбола раскритиковал вратаря ПСЖ, который сломал кость игроку Баварии — видео
Мануэль Нойер раскритиковал Джанлуиджи Доннарумму (Фото: REUTERS/Marco Bello)
Мюнхенская Бавария покинула клубный чемпионат мира, проиграв ПСЖ в четвертьфинале.
Перед перерывом произошел ужасный эпизод. Полузащитник мюнхенцев Джамал Мусиала получил травму после того, как голкипер парижан Джанлуиджи Доннарумма влетел ему в ноги. Мусиала не смог покинуть поле самостоятельно. Его унесли на носилках.
Голкипер Баварии Мануэль Нойер раскритиковал Доннарумму за его поступок:
«Это была ситуация, в которую не обязательно было так входить! Это слишком рискованно. Он фактически принимает возможность травмирования своего соперника.
Я подошел к нему и сказал: «Ты не хочешь подойти к нашему игроку?». Из уважения следует это сделать — подойти, пожелать парню всего лучшего. Позже он это все-таки сделал. Но всегда должна быть честная игра. Я бы поступил иначе", — приводит слова Нойера Sky Sport.
В результате столкновения Мусиала получил серьезную травму — перелом малоберцовой кости и повреждение связок. 22-летний игрок выбыл по меньшей мере на 4−5 месяцев.
