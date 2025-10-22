Поединок закончился разгромной победой хозяев поля — 3:0.

Вратарь «сорок» Ник Поуп отметился голевой передачей. Английский голкипер из своей штрафной закинул мяч на половину поля соперника, после чего Барнс поразил ворота гостей на 70-й минуте.

Реклама

Примечательно, что мяч пролетел более 50 метров, прежде чем оказаться у Барнса.

В турнирной таблице общего этапа Ньюкасл занимает седьмое место, набрав шесть очков. Бенфика, в составе которой выступают украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков, не набрала очков и располагается на 34-й строчке.

Ранее сообщалось, что Забарный получил первую красную карточку в составе ПСЖ.