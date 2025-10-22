Вратарь Ньюкасла рукой сделал голевой пас в матче Лиги чемпионов против Трубина и Судакова — видео
Ник Поуп сделал голевую передачу (Фото: Reuters/Lee Smith)
В рамках третьего тура общего этапа Лиги чемпионов Ньюкасл дома принимал Бенфику.
Поединок закончился разгромной победой хозяев поля — 3:0.
Вратарь «сорок» Ник Поуп отметился голевой передачей. Английский голкипер из своей штрафной закинул мяч на половину поля соперника, после чего Барнс поразил ворота гостей на 70-й минуте.
Примечательно, что мяч пролетел более 50 метров, прежде чем оказаться у Барнса.
В турнирной таблице общего этапа Ньюкасл занимает седьмое место, набрав шесть очков. Бенфика, в составе которой выступают украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков, не набрала очков и располагается на 34-й строчке.
