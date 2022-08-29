Звезду Барселоны ограбили и избили в собственном доме
В дом Обамеянга проникли по меньшей мере четверо вооруженных людей (Фото:Пьер-Эмерик Обамеянг via Instagram)
Футболист Барселоны Пьер-Эмерик Обамеянг стал жертвой ограбления в собственном доме.
Об этом со ссылкой на источники в полиции сообщает El Pais.
Около часа ночи по меньшей мере четверо мужчин пробрались в дом Обамеянга в Кастельдефельсе в провинции Барселона, угрожали ему огнестрельным оружием и железными прутьями и избили его.
Кроме того, грабители запугивали футболиста и его жену оружием, пока не удалось открыть сейф, из которого они забрали драгоценности.
Сообщается, что футболист и его жена получили легкие травмы, но чувствуют себя хорошо. Правоохранители сейчас разыскивают злоумышленников.
Ранее сообщалось, что лидер и капитан амстердамского Аякса Душан Тадич ранил руку во время драки с двумя вооруженными грабителями.
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