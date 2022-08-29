Звезду Барселоны ограбили и избили в собственном доме 29 августа, 21:40 В дом Обамеянга проникли по меньшей мере четверо вооруженных людей (Фото:Пьер-Эмерик Обамеянг via Instagram)

Футболист Барселоны Пьер-Эмерик Обамеянг стал жертвой ограбления в собственном доме.



Об этом со ссылкой на источники в полиции сообщает El Pais.

Около часа ночи по меньшей мере четверо мужчин пробрались в дом Обамеянга в Кастельдефельсе в провинции Барселона, угрожали ему огнестрельным оружием и железными прутьями и избили его.

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Кроме того, грабители запугивали футболиста и его жену оружием, пока не удалось открыть сейф, из которого они забрали драгоценности.

Сообщается, что футболист и его жена получили легкие травмы, но чувствуют себя хорошо. Правоохранители сейчас разыскивают злоумышленников.

Ранее сообщалось, что лидер и капитан амстердамского Аякса Душан Тадич ранил руку во время драки с двумя вооруженными грабителями.



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