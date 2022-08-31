Травма может сорвать переход в Челси. Звезде Барселоны сломали челюсть во время вооруженного ограбления 31 августа, 16:00 Пьер-Эмерик Обамеянг выступает в Барселоне с января 2022 года (Фото:Пьер-Эмерик Обамеянг via Instagram)

Звездный нападающий Барселоны Пьер-Эмерик Обамеянг получил серьезную травму во время ограбления его дома.

Во время ограбления воры избили 33-летнего футболиста, сломав ему челюсть, сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники.

В результате травмы Обамеянг выбыл примерно на три недели, что может повлиять на его переход в лондонский Челси.

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Сообщается, что Барселона хочет выручить за Обамеянга 25 млн евро, тогда как Челси не готов платить более 20 млн евро, а после инцидента лондонский клуб вместо полноценного трансфера начал рассматривать аренду игрока.

Обамеянг выступает в Барселоне в январе 2022 года, перейдя на правах свободного агента из лондонского Арсенала.

Ранее сообщалось, что лидер и капитан амстердамского Аякса Душан Тадич ранил руку во время драки с двумя вооруженными грабителями.



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