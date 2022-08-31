Травма может сорвать переход в Челси. Звезде Барселоны сломали челюсть во время вооруженного ограбления

31 августа, 16:00
Поделиться:
Пьер-Эмерик Обамеянг выступает в Барселоне с января 2022 года (Фото:Пьер-Эмерик Обамеянг via Instagram)

Пьер-Эмерик Обамеянг выступает в Барселоне с января 2022 года (Фото:Пьер-Эмерик Обамеянг via Instagram)

Звездный нападающий Барселоны Пьер-Эмерик Обамеянг получил серьезную травму во время ограбления его дома.

Во время ограбления воры избили 33-летнего футболиста, сломав ему челюсть, сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники.

В результате травмы Обамеянг выбыл примерно на три недели, что может повлиять на его переход в лондонский Челси.

Видео дня

Читайте также:

Вида выступал за киевское Динамо в течение 2013−2017 годов (Фото:AMA/Sam Bagnall) Экс-футболист Динамо ограбили на 600 тысяч евро

Сообщается, что Барселона хочет выручить за Обамеянга 25 млн евро, тогда как Челси не готов платить более 20 млн евро, а после инцидента лондонский клуб вместо полноценного трансфера начал рассматривать аренду игрока.

Обамеянг выступает в Барселоне в январе 2022 года, перейдя на правах свободного агента из лондонского Арсенала.

Ранее сообщалось, что лидер и капитан амстердамского Аякса Душан Тадич ранил руку во время драки с двумя вооруженными грабителями.

Редактор: Олег Телюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол ФК Барселона ФК Челси Трансферы Ограбление Драка

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X