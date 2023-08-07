«Полная импотенция VAR»: новичок УПЛ жестко проехался по судейским решениям в матче с Динамо — видео

7 августа, 17:21
Поделиться:
Футболисты Оболони (Фото:ФК Оболонь)

Футболисты Оболони (Фото:ФК Оболонь)

В рамках второго тура чемпионата Украины по футболу состоялось киевское дерби, в котором Динамо обыграло Оболонь (4:2).

Пресс-служба Оболони опубликовала видео на клубном YouTube -канале с матча против Динамо. Новичок украинской Преьмер-лиги считает некоторые решения главного судьи Юрия Иванова неправильными, что привело к поражению.

Видео дня

Читайте также:
«Это просто ужас». Президент новичка УПЛ обвинил арбитров в предвзятом судействе в дерби с Динамо

Видео называется: «Яркий» арбитраж по Иванову при полной импотенции VAR", а к каждому из эпизодов есть титры с объяснениями.

Отметим, что в ворота Оболони было назначено два пенальти, а их гол очень спорно отменен.

Читайте также:
«Вопросы к футболистам Вереса». В Шахтере отреагировали на скандальный гол в матче УПЛ

Ранее сообщалось, что защитник Динамо получил суровое наказание за агрессию в матче УПЛ.

Напомним, на NV Спорт доступны результаты второго тура украинской Премьер-лиги.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Оболонь ФК Динамо (Киев)

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X