«Полная импотенция VAR»: новичок УПЛ жестко проехался по судейским решениям в матче с Динамо — видео 7 августа, 17:21 Футболисты Оболони (Фото:ФК Оболонь)

В рамках второго тура чемпионата Украины по футболу состоялось киевское дерби, в котором Динамо обыграло Оболонь (4:2).

Пресс-служба Оболони опубликовала видео на клубном YouTube -канале с матча против Динамо. Новичок украинской Преьмер-лиги считает некоторые решения главного судьи Юрия Иванова неправильными, что привело к поражению.

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Видео называется: «Яркий» арбитраж по Иванову при полной импотенции VAR", а к каждому из эпизодов есть титры с объяснениями.

Отметим, что в ворота Оболони было назначено два пенальти, а их гол очень спорно отменен.

Ранее сообщалось, что защитник Динамо получил суровое наказание за агрессию в матче УПЛ.

Напомним, на NV Спорт доступны результаты второго тура украинской Премьер-лиги.