«Это просто ужас». Президент новичка УПЛ обвинил арбитров в предвзятом судействе в дерби с Динамо 5 августа, 10:09 Александр Слободян (Фото:ФК Оболонь)

Президент Оболони Александр Слободян раскритиковал судейство в матче 2 тура украинской Премьер-лиги против Динамо (2:4).

Слободян считает, что рефери матча часто принимал решения в пользу динамовцев, что повлияло на результат, сообщает Sport Arena.

«Думаю, что на табло должны были быть ничейные цифры. Возможно, 3:3. Не засчитаны два наших гола, нарисованные пенальти… Все все видели. Судейство было одностороннее откровенно.

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Только в последние 15 минут матча, когда игра была сделана, рефери что-то начал показывать и в другую сторону. А так все было в одну. Неужели в Европе так судят? Неужели нашему сопернику так надо помогать?", — заявил Слободян.

Президент Оболони добавил, что судьи в чемпионате помогают украинским топ-клубам, что снижает уровень турнира.

«Сегодня это просто ужас. Это позорное судейство. Уверен, что нашим грандам не нужно так помогать, если они хотят, чтобы был интересный чемпионат. Все мы хотим, чтобы в Европе украинские команды показывали достойный результат. Нужно приучить наших грандов к нормальному судейству, как в Европе. Не надо осуждать так называемые маленькие команды», — подытожил Слободян.

Матч Оболонь — Динамо судила бригада арбитров во главе с Юрием Ивановым.

Ранее сообщалось, что Шахтер в скандальном матче потерял очки в игре с Вересом.