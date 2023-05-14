Вперые в истории: клуб из Житомира пробился в высший дивизион украинского футбола

14 мая, 20:29
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Радость дебютанта УПЛ (Фото:ФК Полесье)

Радость дебютанта УПЛ (Фото:ФК Полесье)

В воскресенье, 14 мая, определились две команды, которые в следующем сезоне сыграют в украинской Премьер-лиге. Это киевская Оболонь и житомирское Полесье.

Обе команды досрочно гарантировали себе повышение в классе. Оболонь уже играла в УПЛ. Хотя это юридически и был другой клуб, но его многое связывает с нынешней командой, которая была основана в 2013 году.

Видео дня

А вот для житомирского клуба — это будет дебют в элите украинского футбола. Кстати, недавно Полесье возглавило рейтинг лучших команд Европы, которые выступают во вторых дивизионах.

Турнирная таблица Первой лиги

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua
Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Чемпионат Украины по футболу ФК Полесье ФК Оболонь

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