«Наша реальность из-за террористов». Жена Забарного показала, как провела тяжелую ночь в Киеве — фото

10 октября, 16:52
Илья Забарный вместе со своей супругой Ангелиной (Фото: instagram.com/angelina.zabarna)

Ангелина Забарная, жена защитника французского ПСЖ и сборной Украины по футболу Ильи Забарного, прокомментировала массированный удар России по Киеву в ночь на 10 октября.

Забарная выложила в Instagram кадры поврежденных домов в столице в результате российского обстрела.

«Еще одна ужасная ночь в Украине. Никто не спал всю ночь из-за российских ракет и дронов. Они оставили Киев без электричества и воды. Это наша реальность из-за террористов», — написала жена футболиста.

instagram.com/stories/angelina.zabarna
Ангелина Забарная также показала, как провела неспокойную ночь в Киеве. Она попыталась заснуть в ванной комнате.

«Вот так я пыталась спать, но, очевидно, безуспешно. Это продолжалось с 11 вечера до 7:30 утра», — написала Ангелина, добавив фото.

instagram.com/stories/angelina.zabarna
В ночь на 10 октября армия РФ атаковала Киев баллистикой и ударными БПЛА. Сообщалось о падении обломков сбитых целей в нескольких районах и пожарах в многоэтажках. Пострадали по меньшей мере 12 человек, целью атаки была критическая инфраструктура.

Сегодня сборная Украины, за которую выступает Илья Забарный, сыграет против Исландии на выезде в отборе ЧМ-2026.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Футбол Киев Война России против Украины Илья Забарный

