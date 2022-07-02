Большая потеря. В результате ракетного удара погиб тренер и президент детского футбольного клуба

2 июля, 01:34
Александр Шишков погиб из-за ракетного удара России (Фото:Евгений Нищук via Facebook)

Александр Шишков погиб из-за ракетного удара России (Фото:Евгений Нищук via Facebook)

В результате ракетного удара рашистских извергов по городу Сергеевка Одесской области 1 июля погиб тренер и президент детского футбольного клуба Атлетик Александр Шишков.

Об этом сообщил бывший министр культуры Украины Евгений Нищук в Facebook. По его словам, ракета попала в один из домов на фото, которое он опубликовал в своем посте.

https://www.facebook.com/Yevhen.Nyschuk/posts/pfbid04CxVkVFXQgTg89DoMRh3opDjYJtxsCoU4NXcRTefRkFgCVjnmEYVB6T1eh6jUrqKl

Он добавил, что кроме Шишкова, также погиб ребенок, в общей сложности 21 невинный человек, спавшие в своих квартирах, а также есть еще очень много раненых.

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«Большая потеря для футбольной семьи Украины. Мечты, планы – все перечеркнули россияне, нанося удары именно по мирному населению – жилые дома, торговые центры…

Горите в аду, сволочи! Пусть бумерангом все это причиненное зло вернется к каждому из вас и вашим семьям. А Россия, страна, породившая такое зло, должна просто исчезнуть с лица Земли", - написал Нищук.

Ранее президент Владимир Зеленский подчеркнул, что российский ракетный удар по мирному курортному поселку является целенаправленным актом терроризма против украинского народа.

В ночь пятницы, 1 июля, российские бомбардировщики Ту-22 нанесли удары сверхзвуковыми крылатыми противокорабельными ракетами Х-22 по территории Одесской области. Они попали в девятиэтажный жилой дом и две базы отдыха в Белгород-Днестровском районе. Погибло не меньше 21 человека.

В результате ракетного удара РФ по пгт Сергеевка пострадал детский реабилитационный центр правительства Молдовы.

Сергеевка — поселок городского типа в 77 километрах от Одессы. В поселке расположен большой климатический курорт, известный своими минеральными ваннами с лечебными свойствами воды Шаболатского лимана. В Сергеевке расположено много баз отдыха.

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Теги:   Футбол Одесская область Российская агрессия Детский спорт Война России против Украины

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