«Рашистские пи****сы». Бывший игрок сборной Украины жестко отреагировал на ночной обстрел Одессы
Артем Федецкий (Фото:УАФ)
В ночь на воскресенье, 23 июля, Россия нанесла самый масштабный удар по центру Одессы.
На терроризм страны-агрессора отреагировал бывший игрок Днепра, Карпат и сборной Украины Артем Федецкий. В своей stories в Instagram экс-футболист опубликовал скрин с телеканала Россия 1 и добавил геолокацию Одессы, написав, что россияне — «нелюди».
«Е***ые рашистские пи****сы», — написал Федецкий.
Артем также добавил хештег «russiaisaterroriststate».
Известно, что враг нанес удар по Одессе, применив пять видов ракет. По меньшей мере один человек погиб и 22 пострадали, в городе значительные разрушения.
Ранее Федецкий раскритиковал бывшего игрока главной команды страны Анатолия Тимощука из-за его позиции относительно войны в Украине.