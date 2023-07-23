«Рашистские пи****сы». Бывший игрок сборной Украины жестко отреагировал на ночной обстрел Одессы

23 июля, 10:35
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Артем Федецкий (Фото:УАФ)

Артем Федецкий (Фото:УАФ)

В ночь на воскресенье, 23 июля, Россия нанесла самый масштабный удар по центру Одессы.

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На терроризм страны-агрессора отреагировал бывший игрок Днепра, Карпат и сборной Украины Артем Федецкий. В своей stories в Instagram экс-футболист опубликовал скрин с телеканала Россия 1 и добавил геолокацию Одессы, написав, что россияне — «нелюди».

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«Е***ые рашистские пи****сы», — написал Федецкий.

Артем также добавил хештег «russiaisaterroriststate».

Instagram Федецкого
Фото: Instagram Федецкого

Известно, что враг нанес удар по Одессе, применив пять видов ракет. По меньшей мере один человек погиб и 22 пострадали, в городе значительные разрушения.

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Ранее Федецкий раскритиковал бывшего игрока главной команды страны Анатолия Тимощука из-за его позиции относительно войны в Украине.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Одесса Обстрел Российско-украинская война

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