«Ходят в туалет на дырку в полу». Роман Зозуля жестко проехался по россиянам из-за ночного обстрела Одессы
Роман Зозуля (Фото:Instagram)
Украинский футболист, а ныне волонтер Роман Зозуля отреагировал на самый масштабный удар оккупантов по историческому центру Одессы.
В своем Telegram-канале Зозуля разъяренно высказался в отношении россиян, назвав их страну гноем современного мира.
«Россия — не государство. Русский — не нация. Навоз на мировой карте. Бесполезный хлам. Убийцы. Алкаши. Фашисты. Нелюди, которым все равно на все.
Они до сих пор ходят в туалет на дырку в полу, или на ведро, но пытаются разрушать все, что есть цивилизованного в других странах.
Варвары настоящего. Снова ночью страдала Одесса. Гражданские люди и инфраструктура. Церковь.
Опять из помойного рос ТВ мы слышим о поражении иностранных наемников Украины. Стоянки беспилотных катеров. Наверняка это все было в соборе.
Гной современного мира. Вы ответите за все!", — написал Зозуля.
Напомним, что ночью, 23 июля, российские войска нанесли самый масштабный удар по историческому центру Одессы. Враг нанес удар, применив пять видов ракет. По меньшей мере один человек погиб и 22 пострадали, в городе значительные разрушения.
Ранее на обстрел мирного города отреагировал бывший партнер Зозули по Днепру и сборной Украины Артем Федецкий.