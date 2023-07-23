«Ходят в туалет на дырку в полу». Роман Зозуля жестко проехался по россиянам из-за ночного обстрела Одессы 23 июля, 13:25 Роман Зозуля (Фото:Instagram)

Украинский футболист, а ныне волонтер Роман Зозуля отреагировал на самый масштабный удар оккупантов по историческому центру Одессы.

В своем Telegram-канале Зозуля разъяренно высказался в отношении россиян, назвав их страну гноем современного мира.

«Россия — не государство. Русский — не нация. Навоз на мировой карте. Бесполезный хлам. Убийцы. Алкаши. Фашисты. Нелюди, которым все равно на все.

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Они до сих пор ходят в туалет на дырку в полу, или на ведро, но пытаются разрушать все, что есть цивилизованного в других странах.

Варвары настоящего. Снова ночью страдала Одесса. Гражданские люди и инфраструктура. Церковь.

Опять из помойного рос ТВ мы слышим о поражении иностранных наемников Украины. Стоянки беспилотных катеров. Наверняка это все было в соборе.

Гной современного мира. Вы ответите за все!", — написал Зозуля.

Напомним, что ночью, 23 июля, российские войска нанесли самый масштабный удар по историческому центру Одессы. Враг нанес удар, применив пять видов ракет. По меньшей мере один человек погиб и 22 пострадали, в городе значительные разрушения.

Ранее на обстрел мирного города отреагировал бывший партнер Зозули по Днепру и сборной Украины Артем Федецкий.