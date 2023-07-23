«До и после российских паразитов». Украинский футболист отреагировал на попадание в Преображенский собор во время обстрела Одессы — фото 23 июля, 14:22 Малиновский (Фото:ФК Марсель)

Полузащитник сборной Украины и французского Марселя Руслан Малиновский отреагировал на последствия самого масштабного удара по историческому центру Одессы.

В своем Twitter-аккаунте Малиновский опубликовал фото Преображенского собора до и после того, как в него попала российская ракета.

«Одесса до и после российских паразитов», — написал Руслан.

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Напомним, что Россия нанесла удар по Одессе, применив пять видов ракет. По меньшей мере один человек погиб и 22 пострадали, в городе значительные разрушения.

Ранее на обстрелы Одессы отреагировали бывшие игроки сборной Украины и Днепра Роман Зозуля и Артем Федецкий.