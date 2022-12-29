«Хуже фашистов». Футболист Зозуля отреагировал на очередной массовый обстрел Украины российскими войсками

29 декабря, 13:33
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Роман Зозуля активно помогает ВСУ с первых дней вторжения россиян (Фото:Роман Зозуля via Instagram)

Роман Зозуля активно помогает ВСУ с первых дней вторжения россиян (Фото:Роман Зозуля via Instagram)

Украинский нападающий испанского клуба Райо Махадаонда Роман Зозуля прокомментировал обстрел Украины российскими войсками 29 декабря.

Зозуля опубликовал пост в своем Telegram-канале, в котором отметил цинизм российской армии, которая перед рождественскими праздниками воюет против мирных украинцев и инфраструктуры.

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«Р*снявый карлик хочет оставить Украину на праздники без света, воды и отопления. Многие ракеты залетело уже в Украину. Мерзкий народ, который хуже фашистов. Они не знают, что такое правила войны, поэтому действуют против гражданских и инфраструктуры», — написал Зозуля.

Также футболист выразил веру в противовоздушную оборону и главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

«Но даже при том, что у нас большинство ПВО еще в советское время, наши защитники демонстрируют высокий профессионализм. Сейчас уже около 40 уничтоженных воздушных целей! Верим в ПВО и Залужного», — добавил Зозуля.

Ранее Роман Зозуля отреагировал на удары по российской авиабазе в Энгельсе.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Война в Украине Роман Зозуля ракетный обстрел

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