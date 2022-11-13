День сенсаций. Динамо, Шахтер и Днепр-1 синхронно потеряли очки в украинской Премьер-лиге — видео
Динамо и Колос голов не забивали (Фото:Украинская Премьер-лига)
В воскресенье, 13 ноября, состоялось пять матчей 13-го тура украинской Премьер-лиги.
Лидер чемпионата Днепр-1 в гостях не смог обыграть полтавскую Ворсклу.
Без побед также остались донецкий Шахтер и киевское Динамо. «Горняки» поделили очки с луганской Зарей, а «бело-синие» — с ковалевским Колосом.
Из первой пятерки выиграла лишь Александрия, которая оказалась сильнее ровненского Вереса.
В еще одной игре дня харьковский Металлист 1925 нанес поражение Ингульцу.
Результаты матчей:
Ворскла — Днепр-1 1:1
Голы: Кравец, 67 — Пихаленок, 25
Александрия — Верес 3:2
Голы: Мирошниченко, 18, Цуриков, 80, Костишин, 90+7 — Шестаков, 33, Гайдучик, 90+1
Динамо — Колос 0:0
Удаление: Попов, 68 (Динамо)
Металлист 1925 — Ингулец 2:1
Голы: Русин, 40, Безуглый, 79 — Козак, 23
Шахтер — Заря 2:2
Голы: Бондаренко, 13, Бондарь, 64 — Кирюханцев, 45+1, Булеца, 46
Турнирная таблица
Сообщалось, что вингер донецкого Шахтера и сборной Украины Михаил Мудрик близок к переходу в лондонский Арсенал.
НВ