День сенсаций. Динамо, Шахтер и Днепр-1 синхронно потеряли очки в украинской Премьер-лиге — видео 13 ноября, 17:52 Динамо и Колос голов не забивали (Фото:Украинская Премьер-лига)

В воскресенье, 13 ноября, состоялось пять матчей 13-го тура украинской Премьер-лиги.

Лидер чемпионата Днепр-1 в гостях не смог обыграть полтавскую Ворсклу.

Без побед также остались донецкий Шахтер и киевское Динамо. «Горняки» поделили очки с луганской Зарей, а «бело-синие» — с ковалевским Колосом.

Видео дня

Из первой пятерки выиграла лишь Александрия, которая оказалась сильнее ровненского Вереса.

В еще одной игре дня харьковский Металлист 1925 нанес поражение Ингульцу.

Результаты матчей:

Ворскла — Днепр-1 1:1

Голы: Кравец, 67 — Пихаленок, 25

Александрия — Верес 3:2

Голы: Мирошниченко, 18, Цуриков, 80, Костишин, 90+7 — Шестаков, 33, Гайдучик, 90+1

Динамо — Колос 0:0

Удаление: Попов, 68 (Динамо)

Металлист 1925 — Ингулец 2:1

Голы: Русин, 40, Безуглый, 79 — Козак, 23

Шахтер — Заря 2:2

Голы: Бондаренко, 13, Бондарь, 64 — Кирюханцев, 45+1, Булеца, 46

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Сообщалось, что вингер донецкого Шахтера и сборной Украины Михаил Мудрик близок к переходу в лондонский Арсенал.



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