Украинская Премьер-лига. Шахтер разгромил Металлист и сохранил лидерство, Днепр-1 продолжает идти без потерь — видео 1 октября, 19:03 Шахтер забил Металлисту шесть мячей (Фото:УПЛ)

Донецкий Шахтер разгромил харьковский Металлист в матче 5-го тура украинской Премьер-лиги и сохранил лидерство в чемпионате.

Исход поединка был предрешен уже в первом тайме, когда «горняки» забили в ворота номинальных хозяев четыре мяча. Героями встречи стали Даниил Сикан, сделавший хет-трик, и Михаил Мудрик, отдавший три результативные передачи.

Видео дня

Разгромную победу также одержал Днепр-1, который продолжает идти без потерь. Команда Александра Кучера в гостях забила три безответных мяча Львову.

В еще одной игре дня полтавская Ворскла на выезде взяла верх над Ингульцом.

Результаты матчей:

Ингулец — Ворскла 0:1

Гол: Олейник, 34.

Удаление: Пердута, 71 (Ворскла).

Львов — Днепр-1 0:3

Голы: Довбик, 39, Гуцуляк, 45, 79

Удаление: Грисьо, 73 (Львов)

Металлист — Шахтер 1:6

Голы: Чидомере, 88 — Сикан, 18, 30, 39, Зубков, 36, Траоре, 73, Джурасек, 90+1

Нереализованный пенальти: Мудрик, 81 (Шахтер)

Турнирная таблица

Фото: terrikon.com

Накануне харьковский Металлист 1925 обыграл ковалевский Колос, который после этого поражения потерял лидерство в чемпионате.

НВ