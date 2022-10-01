Украинская Премьер-лига. Шахтер разгромил Металлист и сохранил лидерство, Днепр-1 продолжает идти без потерь — видео

1 октября, 19:03
Поделиться:
Шахтер забил Металлисту шесть мячей (Фото:УПЛ)

Шахтер забил Металлисту шесть мячей (Фото:УПЛ)

Донецкий Шахтер разгромил харьковский Металлист в матче 5-го тура украинской Премьер-лиги и сохранил лидерство в чемпионате.

Исход поединка был предрешен уже в первом тайме, когда «горняки» забили в ворота номинальных хозяев четыре мяча. Героями встречи стали Даниил Сикан, сделавший хет-трик, и Михаил Мудрик, отдавший три результативные передачи.

Видео дня

Разгромную победу также одержал Днепр-1, который продолжает идти без потерь. Команда Александра Кучера в гостях забила три безответных мяча Львову.

Читайте также:
Грозит от трех до семи лет тюрьмы. Тренера клуба украинской Премьер-лиги задержали в Беларуси — видео

В еще одной игре дня полтавская Ворскла на выезде взяла верх над Ингульцом.

Результаты матчей:

Ингулец — Ворскла 0:1
Гол: Олейник, 34.
Удаление: Пердута, 71 (Ворскла).

https://www.youtube.com/watch?v=xfGuL6zByaA

Львов — Днепр-1 0:3
Голы: Довбик, 39, Гуцуляк, 45, 79
Удаление: Грисьо, 73 (Львов)

https://www.youtube.com/watch?v=67xhAj59QFI

Металлист — Шахтер 1:6
Голы: Чидомере, 88 — Сикан, 18, 30, 39, Зубков, 36, Траоре, 73, Джурасек, 90+1
Нереализованный пенальти: Мудрик, 81 (Шахтер)

Турнирная таблица

terrikon.com
Фото: terrikon.com

Накануне харьковский Металлист 1925 обыграл ковалевский Колос, который после этого поражения потерял лидерство в чемпионате.

НВ

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Премьер-лига Украины Металлист (Харьков) Видео Чемпионат Украины ФК Шахтер ФК Ворскла ФК Львов СК Днепр-1 ФК Ингулец

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X