Украинская Премьер-лига. Шахтер разгромил Металлист и сохранил лидерство, Днепр-1 продолжает идти без потерь — видео
Шахтер забил Металлисту шесть мячей (Фото:УПЛ)
Донецкий Шахтер разгромил харьковский Металлист в матче 5-го тура украинской Премьер-лиги и сохранил лидерство в чемпионате.
Исход поединка был предрешен уже в первом тайме, когда «горняки» забили в ворота номинальных хозяев четыре мяча. Героями встречи стали Даниил Сикан, сделавший хет-трик, и Михаил Мудрик, отдавший три результативные передачи.
Разгромную победу также одержал Днепр-1, который продолжает идти без потерь. Команда Александра Кучера в гостях забила три безответных мяча Львову.
В еще одной игре дня полтавская Ворскла на выезде взяла верх над Ингульцом.
Результаты матчей:
Ингулец — Ворскла 0:1
Гол: Олейник, 34.
Удаление: Пердута, 71 (Ворскла).
Львов — Днепр-1 0:3
Голы: Довбик, 39, Гуцуляк, 45, 79
Удаление: Грисьо, 73 (Львов)
Металлист — Шахтер 1:6
Голы: Чидомере, 88 — Сикан, 18, 30, 39, Зубков, 36, Траоре, 73, Джурасек, 90+1
Нереализованный пенальти: Мудрик, 81 (Шахтер)
Турнирная таблица
Накануне харьковский Металлист 1925 обыграл ковалевский Колос, который после этого поражения потерял лидерство в чемпионате.
НВ