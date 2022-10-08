Английская Премьер-лига. Манчестер Сити вышел в лидеры, Челси поднялся в топ-4
Манчестер Сити продолжает идти без поражений (Фото:Reuters/Jason Cairnduff)
В субботу, 8 октября, состоялось пять матчей 10-го тура английской Премьер-лиги.
Манчестер Сити дома разгромил Саутгемптон и вышел в лидеры чемпионата с 23 очками в активе.
Лондонский Челси чуть менее уверенно обыграл на своем поле Вулверхэмптон. Еще одна столичная команда Тоттенхэм оказалась сильнее Братойна.
В других матчах дня Борнмут нанес поражение Лестеру, а Ньюкасл разгромил Брентфорд.
Результаты матчей:
Борнмут — Лестер 2:1
Голы: Биллинг, 67, Кристи, 71 — Дака, 10
Манчестер Сити — Саутгемптон 4:0
Голы: Канселу, 10, Фоден, 32, Марез, 49, Холанд, 65
Ньюкасл — Брентфорд 5:1
Голы: Гимараэш, 21, 56 Мерфи, 28, Алмирон, 82, Пиннок, 90 (автогол) — Тони, 54 (с пен.)
Челси — Вулверхэмптон 3:0
Голы: Хаверц, 45+3, Пулишич, 54, Броя, 89
Брайтон — Тоттенхэм 0:1
Гол: Кейн, 22
Турнирная таблица
В предыдущем туре Манчестер Сити разгромил Манчестер Юнайтед в сверхрезультативном дерби и приблизился вплотную к Арсеналу.
НВ