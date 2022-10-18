Испанская Примера. Атлетико упустил победу и не смог сравняться с Барселоной — видео

18 октября, 23:56
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Атлетико упустил победу в концовке (Фото:REUTERS/Juan Medina)

Атлетико упустил победу в концовке (Фото:REUTERS/Juan Medina)

Мадридский Атлетико не смог обыграть Райо Вальекано в матче 10-го тура чемпионата Испании по футболу и сравняться в турнирной таблице с Барселоной.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Хозяева вышли вперед в середине первого тайма после гола Альваро Мораты. Однако в конце поединка Радамель Фалькао забил с пенальти своей бывшей команде.

Видео дня

В других играх дня Севилья с Валенсией и Хетафе с Атлетиком также поделили очки.

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Результаты матчей:

Севилья — Валенсия 1:1
Голы: Ламела, 86 — Кавани, 6
Удаление: Салас, 90+11 (Севилья)
Нереализованный пенальти: Гайя, 90+12 (Валенсия)

Хетафе — Атлетик 2:2
Голы: Аленья, 27, Мунир, 76 — И. Уильямс, 2, Р. Гарсия, 62

Атлетико — Райо Вальекано 1:1
Гол: Мората, 20 — Фалькао, 90+2 (с пен.)

Турнирная таблица

terrikon.com
Фото: terrikon.com

Сообщалось, что фанаты мадридского Реала устроили овацию украинскому вратарю Андрею Лунину после победы над Барселоной в матче 9-го тура чемпионата Испании.

НВ

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Атлетико (Мадрид) Видео Атлетик (Бильбао) Чемпионат Испании ФК Севилья ФК Валенсия Примера Райо Вальекано

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