Испанская Примера. Атлетико упустил победу и не смог сравняться с Барселоной — видео
Атлетико упустил победу в концовке (Фото:REUTERS/Juan Medina)
Мадридский Атлетико не смог обыграть Райо Вальекано в матче 10-го тура чемпионата Испании по футболу и сравняться в турнирной таблице с Барселоной.
Встреча завершилась со счетом 1:1. Хозяева вышли вперед в середине первого тайма после гола Альваро Мораты. Однако в конце поединка Радамель Фалькао забил с пенальти своей бывшей команде.
В других играх дня Севилья с Валенсией и Хетафе с Атлетиком также поделили очки.
Результаты матчей:
Севилья — Валенсия 1:1
Голы: Ламела, 86 — Кавани, 6
Удаление: Салас, 90+11 (Севилья)
Нереализованный пенальти: Гайя, 90+12 (Валенсия)
Хетафе — Атлетик 2:2
Голы: Аленья, 27, Мунир, 76 — И. Уильямс, 2, Р. Гарсия, 62
Атлетико — Райо Вальекано 1:1
Гол: Мората, 20 — Фалькао, 90+2 (с пен.)
Турнирная таблица
Сообщалось, что фанаты мадридского Реала устроили овацию украинскому вратарю Андрею Лунину после победы над Барселоной в матче 9-го тура чемпионата Испании.
НВ