Испанская Примера. Атлетико упустил победу и не смог сравняться с Барселоной — видео 18 октября, 23:56 Атлетико упустил победу в концовке (Фото:REUTERS/Juan Medina)

Мадридский Атлетико не смог обыграть Райо Вальекано в матче 10-го тура чемпионата Испании по футболу и сравняться в турнирной таблице с Барселоной.



Встреча завершилась со счетом 1:1. Хозяева вышли вперед в середине первого тайма после гола Альваро Мораты. Однако в конце поединка Радамель Фалькао забил с пенальти своей бывшей команде.

Видео дня

В других играх дня Севилья с Валенсией и Хетафе с Атлетиком также поделили очки.

Результаты матчей:

Севилья — Валенсия 1:1

Голы: Ламела, 86 — Кавани, 6

Удаление: Салас, 90+11 (Севилья)

Нереализованный пенальти: Гайя, 90+12 (Валенсия)

Хетафе — Атлетик 2:2

Голы: Аленья, 27, Мунир, 76 — И. Уильямс, 2, Р. Гарсия, 62

Атлетико — Райо Вальекано 1:1

Гол: Мората, 20 — Фалькао, 90+2 (с пен.)

Турнирная таблица

Фото: terrikon.com

Сообщалось, что фанаты мадридского Реала устроили овацию украинскому вратарю Андрею Лунину после победы над Барселоной в матче 9-го тура чемпионата Испании.

НВ