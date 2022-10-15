Чемпионат Италии. Аталанта Малиновского выиграла и вышла в лидеры, Ювентус победил в дерби — видео

15 октября, 23:35
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Аталанта набрала 24 очка и на один балл теперь опережает Наполи (Фото:REUTERS/Alessandro Garofalo)

Аталанта набрала 24 очка и на один балл теперь опережает Наполи (Фото:REUTERS/Alessandro Garofalo)

По итогам субботних матчей 10-го тура итальянской Серии А Аталанта вышла в лидеры чемпионата.

Команда Джан Пьеро Гасперини на своем поле одержала волевую победу над Сассуоло. Украинец Руслан Малиновский начал встречу на скамейке запасных и на поле так и не вышел.

Видео дня

Туринский Ювентус в дерби оказался сильнее Торино. Победу «строй синьоре» принес гол Душана Влаховича.

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В еще одной игре дня Эмполи нанес поражение Монце.

Результаты матчей:

Эмполи — Монца 1:0
Гол: Хаас, 11
Удаление: Ровелла, 90+5 (Монца)

Торино — Ювентус 0:1
Гол: Влахович, 74

Аталанта — Сассуоло 2:1
Голы: Пашалич, 45+1, Лукман, 46 — Кириопулос, 41

Турнирная таблица

terrikon.com
Фото: terrikon.com

В предыдущем туре чемпионата Италии Аталанта упустила победу над Удинезе.

НВ

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Видео ФК Ювентус Серия А Чемпионат Италии ФК Сассуоло Торино Руслан Малиновский Аталанта

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