Испанская Примера. Барселона и Атлетико выиграли и продолжили погоню за Реалом — видео

23 октября, 23:57
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Один из мячей в составе Барселоны забил Роберт Левандовски (Фото:REUTERS/Albert Gea)

Один из мячей в составе Барселоны забил Роберт Левандовски (Фото:REUTERS/Albert Gea)

Барселона и мадридский Атлетико одержали победы в 11-м туре чемпионата Испании по футболу.

«Сине-гранатовые» на своем поле разгромили Атлетик из Бильбао, который не может выиграть в четвертом матче кряду.

Атлетико в гостях выиграл в непростом поединке у севильского Бетиса благодаря дублю Антуана Гризманна.

Видео дня

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В других играх Вильярреал нанес поражение Альмерии, а Эспаньол с Эльче и Жирона с Осасуной сыграли вничью.

Результаты матчей:

Эспаньол — Эльче 2:2
Голы: Пуадо, 24, Брэйтуэйт, 67 — Милья, 11, Верду, 82

Бетис — Атлетико 1:2
Голы: Фекир, 84 — Гризманн, 54, 71

Вильярреал — Альмерия 2:1
Голы: Баена, 56, Джексон, 90+4 — Мелеро, 31
Удаление: Баена, 56 (Вильярреал)

Жирона — Осасуна 1:1
Голы: Лопес, 45+1 — Барха, 37

Барселона — Атлетик 4:0
Голы: Дембеле, 12, Роберто, 18, Левандовски, 22, Торрес, 73

Турнирная таблица

football.ua
Фото: football.ua

Накануне Реал обыграл Севилью и укрепил лидерство в чемпионате Испании.

НВ

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол ФК Барселона Атлетико (Мадрид) Видео Атлетик (Бильбао) Чемпионат Испании Примера Эспаньол Вильярреал Бетис

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