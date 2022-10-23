Испанская Примера. Барселона и Атлетико выиграли и продолжили погоню за Реалом — видео
Один из мячей в составе Барселоны забил Роберт Левандовски (Фото:REUTERS/Albert Gea)
Барселона и мадридский Атлетико одержали победы в 11-м туре чемпионата Испании по футболу.
«Сине-гранатовые» на своем поле разгромили Атлетик из Бильбао, который не может выиграть в четвертом матче кряду.
Атлетико в гостях выиграл в непростом поединке у севильского Бетиса благодаря дублю Антуана Гризманна.
В других играх Вильярреал нанес поражение Альмерии, а Эспаньол с Эльче и Жирона с Осасуной сыграли вничью.
Результаты матчей:
Эспаньол — Эльче 2:2
Голы: Пуадо, 24, Брэйтуэйт, 67 — Милья, 11, Верду, 82
Бетис — Атлетико 1:2
Голы: Фекир, 84 — Гризманн, 54, 71
Вильярреал — Альмерия 2:1
Голы: Баена, 56, Джексон, 90+4 — Мелеро, 31
Удаление: Баена, 56 (Вильярреал)
Жирона — Осасуна 1:1
Голы: Лопес, 45+1 — Барха, 37
Барселона — Атлетик 4:0
Голы: Дембеле, 12, Роберто, 18, Левандовски, 22, Торрес, 73
Турнирная таблица
Накануне Реал обыграл Севилью и укрепил лидерство в чемпионате Испании.
НВ