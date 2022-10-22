Фиорентина — Интер 3:4 Голы: Артур, 33 (с пен.), Иконе, 60, Йович, 90 — Барелла, 2, Мартинес, 15, 73 (с пен.), Мхитарян, 90+5

В еще одном матче дня Салернитана обыграла Специю. Украинский полузащитник гостей Виктор Коваленко пропускал игру из-за травмы.

Интер в гостях в результативном матче вырвал победу над Фиорентиной.

Действующий чемпион страны Милан на своем поле разгромил Монцу со счетом 4:1.

В субботу, 22 октября, состоялись четыре матча 11-го тура чемпионата Италии по футболу.

Милан набрал 26 очков и догнал Наполи в турнирной таблице (Фото:ФК Милан via Twitter)

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