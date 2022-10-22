Итальянская Серия А. Милан разгромно выиграл и догнал лидера, Интер потерял очки — видео
Милан набрал 26 очков и догнал Наполи в турнирной таблице (Фото:ФК Милан via Twitter)
В субботу, 22 октября, состоялись четыре матча 11-го тура чемпионата Италии по футболу.
Действующий чемпион страны Милан на своем поле разгромил Монцу со счетом 4:1.
Интер в гостях в результативном матче вырвал победу над Фиорентиной.
В еще одном матче дня Салернитана обыграла Специю. Украинский полузащитник гостей Виктор Коваленко пропускал игру из-за травмы.
Результаты матчей:
Салернитана — Специя 1:0
Гол: Маццокки, 48
Милан — Монца 4:1
Голы: Диас, 16, 41, Ориги, 65, Леау, 84 — Раноккья, 70
Фиорентина — Интер 3:4
Голы: Артур, 33 (с пен.), Иконе, 60, Йович, 90 — Барелла, 2, Мартинес, 15, 73 (с пен.), Мхитарян, 90+5
Турнирная таблица
Накануне туринский Ювентус дома одержал разгромную победу над Эмполи.
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