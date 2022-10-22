Итальянская Серия А. Милан разгромно выиграл и догнал лидера, Интер потерял очки — видео

22 октября, 23:45
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Милан набрал 26 очков и догнал Наполи в турнирной таблице (Фото:ФК Милан via Twitter)

Милан набрал 26 очков и догнал Наполи в турнирной таблице (Фото:ФК Милан via Twitter)

В субботу, 22 октября, состоялись четыре матча 11-го тура чемпионата Италии по футболу.

Действующий чемпион страны Милан на своем поле разгромил Монцу со счетом 4:1.

Интер в гостях в результативном матче вырвал победу над Фиорентиной.

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В еще одном матче дня Салернитана обыграла Специю. Украинский полузащитник гостей Виктор Коваленко пропускал игру из-за травмы.

Видео дня

Результаты матчей:

Салернитана — Специя 1:0
Гол: Маццокки, 48

Милан — Монца 4:1
Голы: Диас, 16, 41, Ориги, 65, Леау, 84 — Раноккья, 70

Фиорентина — Интер 3:4
Голы: Артур, 33 (с пен.), Иконе, 60, Йович, 90 — Барелла, 2, Мартинес, 15, 73 (с пен.), Мхитарян, 90+5

Турнирная таблица

football.ua
Фото: football.ua

Накануне туринский Ювентус дома одержал разгромную победу над Эмполи.

НВ

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Видео Фиорентина ФК Милан ФК Интер Серия А Чемпионат Италии Виктор Коваленко

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