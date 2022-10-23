Чемпионат Италии. Аталанта с Малиновским впервые проиграла, Наполи обыграл Рому — видео

23 октября, 23:39
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В матче Ромы и Наполи был забит всего один гол (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

В матче Ромы и Наполи был забит всего один гол (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

В центральном матче 11-го тура итальянской Серии А римская Рома проиграла Наполи, который сохранил за собой лидерство в турнирной таблице.

Встреча между командами Жозе Моуриньо и Лучано Спаллетти завершилась со счетом 0:1. Единственный гол гости забили ближе к концу поединка.

Аталанта потерпела первое поражение в чемпионате, проиграв римскому Лацио. Украинский полузащитник хозяев Руслан Малиновский начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле на второй тайм.

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В других играх Удинезе проиграл Торино, а Болонья оказалась сильнее Лечче.

Результаты матчей:

Удинезе — Торино 1:2
Голы: Делофеу, 26 — Аина, 14, Пеллегри, 69

Болонья — Лечче 2:0
Голы: Арнаутович, 13 (с пен.), Фергюсон, 35

Аталанта — Лацио 0:2
Голы: Цакканьи, 10, Фелипе Андерсон, 52
Удаление: Муриэль, 90 (Аталанта)

Рома — Наполи 0:1
Гол: Осимхен, 81

Накануне Милан разгромно выиграл и догнал Наполи, а Интер вырвал победу в концовке.

НВ

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Видео ФК Наполи Серия А Лацио Чемпионат Италии ФК Рома Торино Руслан Малиновский Аталанта

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