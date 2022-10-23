Чемпионат Италии. Аталанта с Малиновским впервые проиграла, Наполи обыграл Рому — видео
В матче Ромы и Наполи был забит всего один гол (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)
В центральном матче 11-го тура итальянской Серии А римская Рома проиграла Наполи, который сохранил за собой лидерство в турнирной таблице.
Встреча между командами Жозе Моуриньо и Лучано Спаллетти завершилась со счетом 0:1. Единственный гол гости забили ближе к концу поединка.
Аталанта потерпела первое поражение в чемпионате, проиграв римскому Лацио. Украинский полузащитник хозяев Руслан Малиновский начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле на второй тайм.
В других играх Удинезе проиграл Торино, а Болонья оказалась сильнее Лечче.
Результаты матчей:
Удинезе — Торино 1:2
Голы: Делофеу, 26 — Аина, 14, Пеллегри, 69
Болонья — Лечче 2:0
Голы: Арнаутович, 13 (с пен.), Фергюсон, 35
Аталанта — Лацио 0:2
Голы: Цакканьи, 10, Фелипе Андерсон, 52
Удаление: Муриэль, 90 (Аталанта)
Рома — Наполи 0:1
Гол: Осимхен, 81
Накануне Милан разгромно выиграл и догнал Наполи, а Интер вырвал победу в концовке.
НВ