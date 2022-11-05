Украинская Премьер-лига. Шахтер приблизился к Днепру-1, Заря вырвала победу над Металлистом — видео 5 ноября, 16:52 Шахтер выиграл у Ингульца со счетом 3:0 (Фото:Украинская Премьер-лига)

В чемпионате Украины по футболу состоялись четыре матча 11-го тура.

Луганская Заря, дважды забив в самой концовке встречи, вырвала победу над харьковским Металлистом.

Александрия на своем поле разгромила ковалевский Колос. Харьковский Металлист 1925 крупно проиграл ровненскому Вересу.

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Донецкий Шахтер оказался сильнее Ингульца и на расстояние в два очка приблизился к лидеру чемпионата Днепру-1.

Результаты матчей:

Заря — Металлист 3:2

Голы: Чурко, 72, Мишнев, 89, Шахов, 90+3 — Пидлепенец, 58, Панасенко, 74

Александрия — Колос 4:1

Голы: Рыбалка, 8, 69 (с пен.) Третьяков, 61 (с пен.), 73 — Ориховский, 53 (с пен.)

Металлист 1925 — Верес 1:4

Голы: Русин, 82 — Клец, 10 (с пен.), Лебеденко, 48, Кучеров, 69, Сергийчук, 90

Шахтер — Ингулец 3:0

Голы: Крыськив, 18, Сикан, 69 (с пен.), 90+4

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Накануне полтавская Ворскла победила Львов в стартовом матче 11-го тура украинской Премьер-лиги.

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