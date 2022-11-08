Украинская Премьер-лига. Заря сенсационно проиграла и не смогла обогнать Шахтер, в харьковском дерби победителя не выявили — видео
В дерби двух Металлистов голов не забивали (Фото:Украинская Премьер-лига)
Во вторник, 8 ноября, двумя матчами стартовал 12-й тур чемпионата Украины по футболу.
Луганская Заря потерпела неожиданное поражение от Ингульца. Для номинальных хозяев это первая победа в чемпионате. Заря же не воспользовалась шансом обойти донецкий Шахтер и подняться на второе место в турнирной таблице.
В харьковском дерби Металлист и Металлист 1925 не смогли определить сильнейшего.
Результаты матчей:
Ингулец — Заря 1:0
Гол: Марусич, 44
Нереализованный пенальти: Русин, 51 (Заря)
Металлист — Металлист 1925 0:0
Удаления: Ралюченко, 90+4 — Шершень, 52
Турнирная таблица
В предыдущем туре чемпионата Украины Днепр-1 оторвался от Шахтера, а Динамо разгромило Черноморец.
НВ