Украинская Премьер-лига. Заря сенсационно проиграла и не смогла обогнать Шахтер, в харьковском дерби победителя не выявили — видео 8 ноября, 15:00 В дерби двух Металлистов голов не забивали (Фото:Украинская Премьер-лига)

Во вторник, 8 ноября, двумя матчами стартовал 12-й тур чемпионата Украины по футболу.

Луганская Заря потерпела неожиданное поражение от Ингульца. Для номинальных хозяев это первая победа в чемпионате. Заря же не воспользовалась шансом обойти донецкий Шахтер и подняться на второе место в турнирной таблице.

Видео дня

В харьковском дерби Металлист и Металлист 1925 не смогли определить сильнейшего.

Результаты матчей:

Ингулец — Заря 1:0

Гол: Марусич, 44

Нереализованный пенальти: Русин, 51 (Заря)

Металлист — Металлист 1925 0:0

Удаления: Ралюченко, 90+4 — Шершень, 52

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

В предыдущем туре чемпионата Украины Днепр-1 оторвался от Шахтера, а Динамо разгромило Черноморец.

НВ