Украинская Премьер-лига. Заря сенсационно проиграла и не смогла обогнать Шахтер, в харьковском дерби победителя не выявили — видео

8 ноября, 15:00
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В дерби двух Металлистов голов не забивали (Фото:Украинская Премьер-лига)

В дерби двух Металлистов голов не забивали (Фото:Украинская Премьер-лига)

Во вторник, 8 ноября, двумя матчами стартовал 12-й тур чемпионата Украины по футболу.

Луганская Заря потерпела неожиданное поражение от Ингульца. Для номинальных хозяев это первая победа в чемпионате. Заря же не воспользовалась шансом обойти донецкий Шахтер и подняться на второе место в турнирной таблице.

Видео дня

В харьковском дерби Металлист и Металлист 1925 не смогли определить сильнейшего.

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Результаты матчей:

Ингулец — Заря 1:0
Гол: Марусич, 44
Нереализованный пенальти: Русин, 51 (Заря)

Металлист — Металлист 1925 0:0
Удаления: Ралюченко, 90+4 — Шершень, 52

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

В предыдущем туре чемпионата Украины Днепр-1 оторвался от Шахтера, а Динамо разгромило Черноморец.

НВ

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Заря (Луганск) Премьер-лига Украины Металлист (Харьков) Видео Чемпионат Украины ФК Заря ФК Ингулец

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