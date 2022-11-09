Чемпионат Украины. Шахтер обыграл Верес, хет-трик Довбика принес победу Днепру-1 — видео 9 ноября, 17:05 Шахтер забил в ворота Вереса дважды, не пропустив при этом в свои (Фото:Украинская Премьер-лига)

В среду, 9 ноября, состоялось три матча 12-го тура украинской Премьер-лиги.

Днепр-1 в гостевом поединке победил ковалевский Колос. Три очка команде Александра Кучера принес хет-трик Артема Довбика.

Криворожский Кривбасс в поединке с тремя удалениями оказался сильнее полтавской Ворсклы.

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Донецкий Шахтер выиграл у ровненского Вереса. «Горняки» все так же продолжают погоню за Днепром-1, отставая от лидера на пять очков и имея матч в запасе.

Результаты матчей:

Колос — Днепр-1 1:3

Голы: Милько, 31 (с пен.) — Довбик, 5 (с пен.), 36, 77

Кривбасс — Ворскла 1:0

Гол: Капич, 50 (с пен.)

Нереализованный пенальти: Хомченовский, 7 (Кривбасс)

Удаления: Понедельник, 29 — Сефери, 39, Марлисон, 54

Верес — Шахтер 0:2

Голы: Мудрик, 30 (с пен.), Криськив, 65

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Накануне Заря сенсационно проиграла и не смогла обогнать Шахтер, а в харьковском дерби победителя не выявили.

НВ