Английская Премьер-лига. Арсенал потерял очки, но сохранил лидерство, Тоттенхэм неожиданно проиграл 23 октября, 20:23 Арсенал набрал 28 очков из 33 возможных (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)

Лондонский Арсенал сохранил лидерство в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу по итогам 13-го тура.

«Канониры» без украинца Александра Зинченко, который продолжает восстанавливаться после травмы, сыграли вничью с Саутгемптоном.

Тоттенхэм, который является одним из преследователей Арсенала, неожиданно дома проиграл Ньюкаслу.

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В других матчах дня Астон Вилла и Лестер с одинаковым счетом 4:0 разгромили соответственно Брентфорд и Вулверхэмптон, а Фулхэм обыграл Лидс.

Результаты матчей:

Астон Вилла — Брентфорд 4:0

Голы: Бэйли, 2, Ингс, 7, 14 (с пен.), Уоткинс, 59

Вулверхэмптон — Лестер 0:4

Голы: Тилеманс, 8, Барнс, 19, Мэддисон, 65, Варди, 79

Лидс — Фулхэм 2:3

Голы: Родриго, 20, Саммервилл, 90+1 — Митрович, 26, Рид, 74, Виллиан, 84

Саутгемптон — Арсенал 1:1

Голы: Армстронг, 65 — Джака, 11

Тоттенхэм — Ньюкасл 1:2

Голы: Кейн, 54 — Уилсон, 31, Алмирон, 40

Накануне лондонский Челси сыграл вничью с Манчестер Юнайтед в центральном матче 13-го тура чемпионата Англии по футболу.

Турнирная таблица

Фото: football.ua

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