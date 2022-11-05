Чемпионат Испании. Барселона выиграла в последнем матче Пике и стала лидером — видео
Барселона опередила Реал в турнирной таблице (Фото:REUTERS/Albert Gea)
Барселона обыграла Альмерию в матче 13-го тура испанской Примеры и вышла в лидеры чемпионата.
«Сине-гранатовые» могли открыть счет уже в дебюте встречи, но Роберт Левандовски не реализовал пенальти. Уже после перерыва хозяева таки забили — голами отметились Усман Дембеле и Френки Де Йонг.
Этот матч стал последним в карьере для легенды Барселоны Жерара Пике — он завершил карьеру игрока.
Также победы одержали Вальдолид над Эльче и Осасуна над Сельтой. Хетафе и Кадис сыграли вничью.
Результаты матчей:
Хетафе — Кадис 0:0
Удаления: Альварес, 90+6, Порту, 90+7 — Ернандес, 90+10
Вальядолид — Эльче 2:1
Голы: Санчес, 40, Меса, 46 — Хосан, 63
Сельта — Осасуна 1:2
Голы: Аспас, 19 — Чими Авила, 8, 28
Барселона — Альмерия 2:0
Голы: Дембеле, 48, Де Йонг, 62
Нереализованный пенальти: Левандовски, 7 (Барселона)
Турнирная таблица
В предыдущем туре чемпионата Испании мадридский Реал потерял очки, но вернул себе лидерство.
НВ