Английская Премьер-лига. Манчестер Сити вышел в лидеры, Эвертон с Миколенко проиграл, команда экс-тренера Шахтера обошла Челси — видео 5 ноября, 21:24 Манчестер Сити набрал 32 очка (Фото:Reuters/Lee Smith)

В субботу, 5 ноября, состоялись пять матчей 5-го тура чемпионата Англии по футболу.



Манчестер Сити, играя большую часть поединка в меньшинстве, вырвал победу над Фулхэмом. Победный гол форвард «горожан» Эрлинг Холанд забил в самой концовке, реализовав пенальти.

Видео дня

Команда бывшего главного тренера донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби Брайтон выиграла у Вулверхэмптона.

Эвертон с украинцем Виталием Миколенко в составе проиграл Лестеру.

В других матчах дня Лидс оказался сильнее Борнмута, а Ноттингем Форест и Брентфорд поделили очки.

Результаты матчей:

Вулверхэмптон — Брайтон 2:3

Голы: Гуэдеш, 12, Невеш, 35 (с пен.) — Лаллана, 10, Митома, 44, Гросс, 83

Удаление: Семеду, 45+5 (Вулверхэмптон)

Лидс — Борнмут 4:3

Голы: Родриго, 3 (с пен.), Гринвуд, 60, Купер, 68, Саммервилл, 84 — Тавернье, 7, Биллинг, 19, Соланке, 48

Ноттингем Форест — Брентфорд 2:2

Голы: Гиббс-Уайт, 20, Занка, 90+6 (автогол) — Мбемо, 45+3 (с пен.), Висса, 75

Манчестер Сити — Фулхэм 2:1

Голы: Альварес, 17, Холанд, 90+5 (с пен.) — Перейра, 28 (с пен.)

Удаление: Канселу, 26 (Манчестер Сити)

Эвертон — Лестер 0:2

Гол: Тилеманс, 45, Барнс, 86

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Ранее в Сети было опубликовано видео, как форвард Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду отказался выходить на замену в матче 12-го тура английской Премьер-лиги с Тоттенхэмом.

НВ