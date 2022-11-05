Английская Премьер-лига. Манчестер Сити вышел в лидеры, Эвертон с Миколенко проиграл, команда экс-тренера Шахтера обошла Челси — видео
Манчестер Сити набрал 32 очка (Фото:Reuters/Lee Smith)
В субботу, 5 ноября, состоялись пять матчей 5-го тура чемпионата Англии по футболу.
Манчестер Сити, играя большую часть поединка в меньшинстве, вырвал победу над Фулхэмом. Победный гол форвард «горожан» Эрлинг Холанд забил в самой концовке, реализовав пенальти.
Команда бывшего главного тренера донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби Брайтон выиграла у Вулверхэмптона.
Эвертон с украинцем Виталием Миколенко в составе проиграл Лестеру.
В других матчах дня Лидс оказался сильнее Борнмута, а Ноттингем Форест и Брентфорд поделили очки.
Результаты матчей:
Вулверхэмптон — Брайтон 2:3
Голы: Гуэдеш, 12, Невеш, 35 (с пен.) — Лаллана, 10, Митома, 44, Гросс, 83
Удаление: Семеду, 45+5 (Вулверхэмптон)
Лидс — Борнмут 4:3
Голы: Родриго, 3 (с пен.), Гринвуд, 60, Купер, 68, Саммервилл, 84 — Тавернье, 7, Биллинг, 19, Соланке, 48
Ноттингем Форест — Брентфорд 2:2
Голы: Гиббс-Уайт, 20, Занка, 90+6 (автогол) — Мбемо, 45+3 (с пен.), Висса, 75
Манчестер Сити — Фулхэм 2:1
Голы: Альварес, 17, Холанд, 90+5 (с пен.) — Перейра, 28 (с пен.)
Удаление: Канселу, 26 (Манчестер Сити)
Эвертон — Лестер 0:2
Гол: Тилеманс, 45, Барнс, 86
Турнирная таблица
Ранее в Сети было опубликовано видео, как форвард Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду отказался выходить на замену в матче 12-го тура английской Премьер-лиги с Тоттенхэмом.
НВ