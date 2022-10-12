Лига чемпионов. Милан проиграл Челси, ПСЖ потерял очки во втором матче кряду — видео
ПСЖ и Бенфика, как и неделей ранее, снова сыграли вничью со счетом 1:1 (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)
В Лиге чемпионов завершились вторничные матчи 4-го тура группового раунда турнира.
В группе E лондонский Челси в гостях выиграл у Милана, а загребское Динамо и Зальцбург поделили очки.
В квартете F, где выступает донецкий Шахтер, РБ Лейпциг на выезде нанес поражение шотландскому Селтику.
В группе G дортмундская Боруссия и Севилья не смогли определить сильнейшего.
В квартете H французский ПСЖ во второй игре кряду поделил очки с португальской Бенфикой.
Результаты матчей:
Группа E
Милан — Челси 0:2
Голы: Жоржиньо, 21 (с пен.), Обамеянг, 34
Удаление: Томори, 18 (Милан)
Динамо (Загреб) — Зальцбург 1:1
Голы: Любичич, 40 — Зайвальд, 12
Группа F
Селтик — РБ Лейпциг 0:2
Голы: Вернер, 75, Форсберг, 84
Группа G
Боруссия (Дортмунд) — Севилья 1:1
Голы: Беллингхэм, 35 — Ньянзу, 18
Группа H
ПСЖ — Бенфика 1:1
Голы: Мбаппе, 40 (с пен.) — Жоау Мариу, 62 (с пен.)
Несколькими часами ранее Ювентус сенсационно проиграл, а Манчестер Сити потерял очки.
НВ