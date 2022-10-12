Лига чемпионов. Милан проиграл Челси, ПСЖ потерял очки во втором матче кряду — видео 12 октября, 00:28 ПСЖ и Бенфика, как и неделей ранее, снова сыграли вничью со счетом 1:1 (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

В Лиге чемпионов завершились вторничные матчи 4-го тура группового раунда турнира.

В группе E лондонский Челси в гостях выиграл у Милана, а загребское Динамо и Зальцбург поделили очки.

В квартете F, где выступает донецкий Шахтер, РБ Лейпциг на выезде нанес поражение шотландскому Селтику.

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В группе G дортмундская Боруссия и Севилья не смогли определить сильнейшего.

В квартете H французский ПСЖ во второй игре кряду поделил очки с португальской Бенфикой.

Результаты матчей:

Группа E

Милан — Челси 0:2

Голы: Жоржиньо, 21 (с пен.), Обамеянг, 34

Удаление: Томори, 18 (Милан)

Динамо (Загреб) — Зальцбург 1:1

Голы: Любичич, 40 — Зайвальд, 12

Фото: flashscore.ua

Группа F

Селтик — РБ Лейпциг 0:2

Голы: Вернер, 75, Форсберг, 84

Фото: flashscore.ua

Группа G

Боруссия (Дортмунд) — Севилья 1:1

Голы: Беллингхэм, 35 — Ньянзу, 18

Фото: flashscore.ua

Группа H

ПСЖ — Бенфика 1:1

Голы: Мбаппе, 40 (с пен.) — Жоау Мариу, 62 (с пен.)

Фото: flashscore.ua

Несколькими часами ранее Ювентус сенсационно проиграл, а Манчестер Сити потерял очки.

НВ