Чемпионат Украины. Динамо одержало первую победу и покинуло последнее место
Динамо смогло выиграть лишь в четвертом туре (Фото:Украинская Премьер-лига)
Киевское Динамо одержало первую победу в чемпионате Украины сезона-2022/2023 и покинуло последнее место в турнирной таблице.
В 4-м туре «бело-синие» со счетом 1:0 обыграли Львов. Единственный гол в поединке забил Виталий Буяльский.
В других матчах дня Днепр-1 разгромил харьковский Металлист 1925, а ковалевский Колос нанес поражение другой команде из второго по численности населения города Украины — Металлисту.
Результаты матчей:
Днепр-1 — Металлист 1925 3:0
Голы: Адамюк, 62, Довбик, 66, Громов, 88
Колос — Металлист 1:0
Гол: Мякушко, 73
Удаление: Каплиенко, 90 (Металлист)
Динамо — Львов 1:0
Гол: Буяльский, 32
Турнирная таблица
Накануне донецкий Шахтер вырвал победу в концовке у одесского Черноморца и вышел в лидеры украинской Премьер-лиги.
НВ
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