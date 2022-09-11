Чемпионат Украины. Динамо одержало первую победу и покинуло последнее место 11 сентября, 18:55 Динамо смогло выиграть лишь в четвертом туре (Фото:Украинская Премьер-лига)

Киевское Динамо одержало первую победу в чемпионате Украины сезона-2022/2023 и покинуло последнее место в турнирной таблице.



В 4-м туре «бело-синие» со счетом 1:0 обыграли Львов. Единственный гол в поединке забил Виталий Буяльский.

В других матчах дня Днепр-1 разгромил харьковский Металлист 1925, а ковалевский Колос нанес поражение другой команде из второго по численности населения города Украины — Металлисту.

Видео дня

Результаты матчей:

Днепр-1 — Металлист 1925 3:0

Голы: Адамюк, 62, Довбик, 66, Громов, 88

Колос — Металлист 1:0

Гол: Мякушко, 73

Удаление: Каплиенко, 90 (Металлист)

Динамо — Львов 1:0

Гол: Буяльский, 32

Турнирная таблица

Фото: terrikon.com

Накануне донецкий Шахтер вырвал победу в концовке у одесского Черноморца и вышел в лидеры украинской Премьер-лиги.

НВ

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