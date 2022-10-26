Лига чемпионов. Реал сенсационно проиграл, Ювентус потерял шансы на выход в 1/8 финала — видео 26 октября, 00:16 В матче Бенфики и Ювентуса было забито семь голов (Фото:REUTERS/Pedro Nunes)

В Лиге чемпионов стартовал 5-й тур группового раунда турнира.



В группе E лондонский Челси в гостях выиграл у Зальцбурга, а Милан разгромил загребское Динамо.

В квартете F, где выступает донецкий Шахтер, РБ Лейпциг сенсационно обыграл мадридский Реал.

Видео дня

В группе G дортмундская Боруссия и Манчестер Сити не смогли определить сильнейшего, а Севилья разгромила Копенгаген.

В квартете H французский ПСЖ забил семь мячей Маккаби из Хайфы, а туринский Ювентус, проиграв лиссабонской Бенфике, потерял шансы на выход в 1/8 финала турнира.

Результаты матчей:

Группа E

Зальцбург — Челси 1:2

Голы: Адаму, 48 — Ковачич, 23, Хаверц, 64

Динамо (Загреб) — Милан 0:4

Голы: Габбия, 39, Леау, 49, Жиру, 59 (с пен.), Любичич, 69 (автогол)

Фото: flashscore.ua

Группа F

РБ Лейпциг — Реал 3:2

Голы: Гвардиол, 13, Нкунку, 18, Вернер, 81 — Винисиус Жуниор, 44, Родриго, 90+4 (с пен.)

Фото: flashscore.ua

Группа G

Севилья — Копенгаген 3:0

Голы: Эн Несири, 61, Иско, 88, Монтьель, 90+2

Удаление: Хочолава, 90+5 (Копенгаген)

Боруссия (Дортмунд) — Манчестер Сити 0:0

Нереализованный пенальти: Марез, 58 (Манчестер Сити)

Фото: flashscore.ua

Группа H

Бенфика — Ювентус 4:3

Голы: А. Силва, 17, Жоау Мариу, 28 (с пен.), Рафа Силва, 35, 50 — Кин, 21, Милик, 77, Маккенни, 79

ПСЖ — Маккаби 7:2

Голы: Месси, 19, 45, Мбаппе, 32, 64, Неймар, 35, Голдберг, 67 (автогол), Солер, 84 — Сек, 38, 50

Фото: flashscore.ua

В еще одном матче дня донецкий Шахтер в гостях сыграл вничью с шотландским Селтиком.

НВ