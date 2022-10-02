Украинская Премьер-лига. Динамо одержало вторую победу, Заря поднялась на третье место — видео

2 октября, 18:57
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Динамо набрало шесть очков в текущем чемпионате (Фото:УПЛ)

Динамо набрало шесть очков в текущем чемпионате (Фото:УПЛ)

В воскресенье, 2 октября, тремя матчами завершился 5-й тур украинской Премьер-лиги.

Киевское Динамо с минимальным счетом обыграло в гостях Минай. Победу «бело-синим» принес гол Виктора Цыганкова.

Луганская Заря не смогла обыграть криворожский Кривбасс. Несмотря на это, «мужики» смогли подняться на третье место в турнирной таблице.

Видео дня

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В еще одном матче дня одесский Черноморец потерпел поражение от Александрии.

Результаты матчей:

Минай — Динамо 0:1
Гол: Цыганков, 51

https://www.youtube.com/watch?v=fyF3NyVQRN8

Черноморец — Александрия 1:2
Голы: Брагару, 79 — Мирошниченко, 71, Ковалец, 83
Удаление: Непогодов, 49 (Черноморец)

https://www.youtube.com/watch?v=74CVgr1ZqpM

Заря — Кривбасс 2:2
Голы: Кирюханцев, 17, 28 — Хобленко, 10 (с пен.), Волошин, 66

Турнирная таблица

terrikon.com
Фото: terrikon.com

Накануне донецкий Шахтер разгромил харьковский Металлист и сохранил лидерство в чемпионате.

НВ

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Премьер-лига Украины Черноморец (Одесса) Видео Чемпионат Украины ФК Заря ФК Динамо (Киев) ФК Александрия ФК Кривбасс ФК Минай

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