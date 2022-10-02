Украинская Премьер-лига. Динамо одержало вторую победу, Заря поднялась на третье место — видео 2 октября, 18:57 Динамо набрало шесть очков в текущем чемпионате (Фото:УПЛ)

В воскресенье, 2 октября, тремя матчами завершился 5-й тур украинской Премьер-лиги.

Киевское Динамо с минимальным счетом обыграло в гостях Минай. Победу «бело-синим» принес гол Виктора Цыганкова.

Луганская Заря не смогла обыграть криворожский Кривбасс. Несмотря на это, «мужики» смогли подняться на третье место в турнирной таблице.

Видео дня

В еще одном матче дня одесский Черноморец потерпел поражение от Александрии.

Результаты матчей:

Минай — Динамо 0:1

Гол: Цыганков, 51

Черноморец — Александрия 1:2

Голы: Брагару, 79 — Мирошниченко, 71, Ковалец, 83

Удаление: Непогодов, 49 (Черноморец)

Заря — Кривбасс 2:2

Голы: Кирюханцев, 17, 28 — Хобленко, 10 (с пен.), Волошин, 66

Турнирная таблица

Фото: terrikon.com

Накануне донецкий Шахтер разгромил харьковский Металлист и сохранил лидерство в чемпионате.

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