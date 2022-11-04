Лига Европы. Определились все участники стадии плей-офф — видео 4 ноября, 00:45 Арсенал финишировал первым в своей группе (Фото:Reuters/Peter Cziborra)

В Лиге Европы состоялись матчи заключительного тура группового этапа, по итогам которых определились все участники стадии плей-офф турнира.



Результаты матчей:

Группа A

Буде-Глимт — ПСВ 1:2

Голы: Жугель, 90+3 — Сампстед, 36 (автогол), Бакайоко, 52

Арсенал — Цюрих 1:0

Гол: Тирни, 17

Фото: flashscore.ua

Группа B

Ренн — АЕК (Ларнака) 1:1

Голы: Аблин, 17 — Рафа Лопес, 76

Видео дня

Фото: flashscore.ua

Группа C

Бетис — ХИК 3:0

Голы: Руибаль Гарсия, 20, 41, Фекир, 90+3

Рома — Лудогорец 3:1

Голы: Пеллегрини, 56 (с пен.), 65 (с пен.), Дзаньоло, 85 — Рик, 42

Удаление: Вердон, 90 (Лудогорец)

Фото: flashscore.ua

Группа D

Брага — Мальме 2:1

Голы: Орта, 36, Джало, 55 — Сейдиу, 77

Унион Сент-Жилуаз — Унион (Берлин) 0:1

Гол: Михель, 6

Фото: flashscore.ua

Группа Е

Реал Сосьедад — Манчестер Юнайтед 0:1

Гол: Гарначо, 17

Шериф — Омония 1:0

Гол: Аканби, 88

Фото: flashscore.ua

Группа F

Мидтьюлланн — Штурм 2:0

Голы: Дреер, 15, 72

Фейеноорд — Лацио 1:0

Гол: Хименес, 64

Удаление: Ромеро, 90+6 (Лацио)

Фото: flashscore.ua

Группа G

Олимпиакос — Нант 0:2

Голы: Мостафа Мохамед, 79, Бла, 90

Карабах — Фрайбург 1:1

Голы: Овусу, 90+2 — Петерсен, 25 (с пен.)

Удаление: Медина, 62 (Карабах)

Фото: flashscore.ua

Группа Н

Трабзонспор — Ференцварош 1:0

Гол: Бакасетас, 7

Монако — Црвена Звезда 4:1

Голы: Фолланд, 5, 27, 87, Родич, 50 (автогол) — Канга, 54 (с пен.)

Фото: flashscore.ua

Победители групп получили путевки в 1/8 финала. Команды, финишировавшие вторыми в своих квартетах, сыграют в 1/16 финала турнира против соперников, вылетевших из Лиги чемпионов — это Аякс, Байер, Барселона, Спортинг (Лиссабон), Зальцбург, Шахтер, Севилья, Ювентус.

Сообщалось, что киевское Динамо, проиграв турецкому Фенербахче, потерпело пятое поражение в Лиге Европы.

НВ