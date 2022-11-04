Лига Европы. Определились все участники стадии плей-офф — видео

4 ноября, 00:45
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Арсенал финишировал первым в своей группе (Фото:Reuters/Peter Cziborra)

Арсенал финишировал первым в своей группе (Фото:Reuters/Peter Cziborra)

В Лиге Европы состоялись матчи заключительного тура группового этапа, по итогам которых определились все участники стадии плей-офф турнира.

Результаты матчей:

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Группа A

Буде-Глимт — ПСВ 1:2
Голы: Жугель, 90+3 — Сампстед, 36 (автогол), Бакайоко, 52

Арсенал — Цюрих 1:0
Гол: Тирни, 17

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Фото: flashscore.ua

Группа B

Ренн — АЕК (Ларнака) 1:1
Голы: Аблин, 17 — Рафа Лопес, 76

Видео дня

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Фото: flashscore.ua

Группа C

Бетис — ХИК 3:0
Голы: Руибаль Гарсия, 20, 41, Фекир, 90+3

Рома — Лудогорец 3:1
Голы: Пеллегрини, 56 (с пен.), 65 (с пен.), Дзаньоло, 85 — Рик, 42
Удаление: Вердон, 90 (Лудогорец)

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Группа D

Брага — Мальме 2:1
Голы: Орта, 36, Джало, 55 — Сейдиу, 77

Унион Сент-Жилуаз — Унион (Берлин) 0:1
Гол: Михель, 6

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Группа Е

Реал Сосьедад — Манчестер Юнайтед 0:1
Гол: Гарначо, 17

Шериф — Омония 1:0
Гол: Аканби, 88

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Группа F

Мидтьюлланн — Штурм 2:0
Голы: Дреер, 15, 72

Фейеноорд — Лацио 1:0
Гол: Хименес, 64
Удаление: Ромеро, 90+6 (Лацио)

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Группа G

Олимпиакос — Нант 0:2
Голы: Мостафа Мохамед, 79, Бла, 90

Карабах — Фрайбург 1:1
Голы: Овусу, 90+2 — Петерсен, 25 (с пен.)
Удаление: Медина, 62 (Карабах)

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Группа Н

Трабзонспор — Ференцварош 1:0
Гол: Бакасетас, 7

Монако — Црвена Звезда 4:1
Голы: Фолланд, 5, 27, 87, Родич, 50 (автогол) — Канга, 54 (с пен.)

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Победители групп получили путевки в 1/8 финала. Команды, финишировавшие вторыми в своих квартетах, сыграют в 1/16 финала турнира против соперников, вылетевших из Лиги чемпионов — это Аякс, Байер, Барселона, Спортинг (Лиссабон), Зальцбург, Шахтер, Севилья, Ювентус.

Сообщалось, что киевское Динамо, проиграв турецкому Фенербахче, потерпело пятое поражение в Лиге Европы.

НВ

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол ФК Барселона Лига Европы Арсенал (Лондон) Манчестер Юнайтед Видео Фейеноорд (Роттердам) ФК Шахтер Трабзонспор (Трабзон) ФК Ювентус ФК Севилья ФК Монако Лацио ПСВ ФК Рома Байер Леверкузен Реал Сосьедад Аякс Спортинг Лиссабон ФК Брага Бетис ФК Ференцварош

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