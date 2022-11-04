Лига Европы. Определились все участники стадии плей-офф — видео
Арсенал финишировал первым в своей группе (Фото:Reuters/Peter Cziborra)
В Лиге Европы состоялись матчи заключительного тура группового этапа, по итогам которых определились все участники стадии плей-офф турнира.
Результаты матчей:
Группа A
Буде-Глимт — ПСВ 1:2
Голы: Жугель, 90+3 — Сампстед, 36 (автогол), Бакайоко, 52
Арсенал — Цюрих 1:0
Гол: Тирни, 17
Группа B
Ренн — АЕК (Ларнака) 1:1
Голы: Аблин, 17 — Рафа Лопес, 76
Группа C
Бетис — ХИК 3:0
Голы: Руибаль Гарсия, 20, 41, Фекир, 90+3
Рома — Лудогорец 3:1
Голы: Пеллегрини, 56 (с пен.), 65 (с пен.), Дзаньоло, 85 — Рик, 42
Удаление: Вердон, 90 (Лудогорец)
Группа D
Брага — Мальме 2:1
Голы: Орта, 36, Джало, 55 — Сейдиу, 77
Унион Сент-Жилуаз — Унион (Берлин) 0:1
Гол: Михель, 6
Группа Е
Реал Сосьедад — Манчестер Юнайтед 0:1
Гол: Гарначо, 17
Шериф — Омония 1:0
Гол: Аканби, 88
Группа F
Мидтьюлланн — Штурм 2:0
Голы: Дреер, 15, 72
Фейеноорд — Лацио 1:0
Гол: Хименес, 64
Удаление: Ромеро, 90+6 (Лацио)
Группа G
Олимпиакос — Нант 0:2
Голы: Мостафа Мохамед, 79, Бла, 90
Карабах — Фрайбург 1:1
Голы: Овусу, 90+2 — Петерсен, 25 (с пен.)
Удаление: Медина, 62 (Карабах)
Группа Н
Трабзонспор — Ференцварош 1:0
Гол: Бакасетас, 7
Монако — Црвена Звезда 4:1
Голы: Фолланд, 5, 27, 87, Родич, 50 (автогол) — Канга, 54 (с пен.)
Победители групп получили путевки в 1/8 финала. Команды, финишировавшие вторыми в своих квартетах, сыграют в 1/16 финала турнира против соперников, вылетевших из Лиги чемпионов — это Аякс, Байер, Барселона, Спортинг (Лиссабон), Зальцбург, Шахтер, Севилья, Ювентус.
Сообщалось, что киевское Динамо, проиграв турецкому Фенербахче, потерпело пятое поражение в Лиге Европы.
НВ