Чемпионат Испании. Барселона вышла в лидеры, Атлетико победил Севилью — видео 2 октября, 00:08 Барселона опережает Реал на одно очко (Фото:REUTERS/Vincent West)

Барселона обыграла Мальорку в матче 7-го тура чемпионата Испании и возглавила турнирную таблицу.

Исход поединка решил единственный гол, автором которого в первом тайме стал Роберт Левандовски.

Мадридский Атлетико в гостях нанес поражение Севилье.

В других матчах дня Кадис сыграл вничью с Вильярреалом, а Вальядолид обыграл Хетафе.

Видео дня

Результаты матчей:

Кадис — Вильярреал 0:0

Удаление: Карселен, 90+3 (Кадис)

Хетафе — Вальядолид 2:3

Голы: Майорал, 29, Суарес, 31 — Леон, 20 (с пен.), 37, Плано, 49

Нереализованный пенальти: Унал, 73 (Хетафе)

Севилья — Атлетико 0:2

Голы: Льоренте, 29, Мората, 57

Мальорка — Барселона 0:1

Гол: Левандовски, 20

Турнирная таблица

Фото: terrikon.com

Сообщалось, что лидер киевского Динамо Виктор Цыганков может продолжить карьеру в Испании, где им интересуются Севилья и Вильярреал.

НВ