Чемпионат Испании. Барселона вышла в лидеры, Атлетико победил Севилью — видео
Барселона опережает Реал на одно очко (Фото:REUTERS/Vincent West)
Барселона обыграла Мальорку в матче 7-го тура чемпионата Испании и возглавила турнирную таблицу.
Исход поединка решил единственный гол, автором которого в первом тайме стал Роберт Левандовски.
Мадридский Атлетико в гостях нанес поражение Севилье.
В других матчах дня Кадис сыграл вничью с Вильярреалом, а Вальядолид обыграл Хетафе.
Результаты матчей:
Кадис — Вильярреал 0:0
Удаление: Карселен, 90+3 (Кадис)
Хетафе — Вальядолид 2:3
Голы: Майорал, 29, Суарес, 31 — Леон, 20 (с пен.), 37, Плано, 49
Нереализованный пенальти: Унал, 73 (Хетафе)
Севилья — Атлетико 0:2
Голы: Льоренте, 29, Мората, 57
Мальорка — Барселона 0:1
Гол: Левандовски, 20
Турнирная таблица
Сообщалось, что лидер киевского Динамо Виктор Цыганков может продолжить карьеру в Испании, где им интересуются Севилья и Вильярреал.
НВ