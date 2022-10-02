Чемпионат Испании. Барселона вышла в лидеры, Атлетико победил Севилью — видео

2 октября, 00:08
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Барселона опережает Реал на одно очко (Фото:REUTERS/Vincent West)

Барселона опережает Реал на одно очко (Фото:REUTERS/Vincent West)

Барселона обыграла Мальорку в матче 7-го тура чемпионата Испании и возглавила турнирную таблицу.

Исход поединка решил единственный гол, автором которого в первом тайме стал Роберт Левандовски.

Мадридский Атлетико в гостях нанес поражение Севилье.

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В других матчах дня Кадис сыграл вничью с Вильярреалом, а Вальядолид обыграл Хетафе.

Видео дня

Результаты матчей:

Кадис — Вильярреал 0:0
Удаление: Карселен, 90+3 (Кадис)

Хетафе — Вальядолид 2:3
Голы: Майорал, 29, Суарес, 31 — Леон, 20 (с пен.), 37, Плано, 49
Нереализованный пенальти: Унал, 73 (Хетафе)

Севилья — Атлетико 0:2
Голы: Льоренте, 29, Мората, 57

Мальорка — Барселона 0:1
Гол: Левандовски, 20

Турнирная таблица

terrikon.com
Фото: terrikon.com

Сообщалось, что лидер киевского Динамо Виктор Цыганков может продолжить карьеру в Испании, где им интересуются Севилья и Вильярреал.

НВ

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол ФК Барселона Атлетико (Мадрид) Видео Чемпионат Испании ФК Севилья Примера Роберт Левандовски Вильярреал

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