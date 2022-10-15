Украинская Премьер-лига. Металлист победил Ворсклу в результативном матче и поднялся на третье место

15 октября, 15:12
Поделиться:
Металлист набрал 13 очков и догнал донецкий Шахтер (Фото:Украинская Премьер-лига)

Металлист набрал 13 очков и догнал донецкий Шахтер (Фото:Украинская Премьер-лига)

Харьковский Металлист победил полтавскую Ворсклу в матче 7-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) и поднялся на третье место в турнирной таблице.

В поединке было забито пять мячей. Героем же встречи стал форвард хозяев Максим Прядун, оформивший дубль и сделавший результативную передачу.

В другой игре дня еще одна харьковская команда Металлист 1925 и Львов сыграли вничью.

Видео дня

Читайте также:
Шахтер — Динамо. На матч будут продавать специальные билеты на благотворительность

Результаты матчей:

Металлист — Ворскла 3:2
Голы: Прядун, 44, 56, Каплиенко, 49 — Кравчук, 54, Марлисон, 80

Металлист 1925 — Львов 2:2
Голы: Мартынюк, 5 (с пен.), Русин, 22 — Бугай, 8, Безуглый, 66 (автогол)
Удаление: Мартынюк, 88 (Металлист 1925)

Турнирная таблица

terrikon.com
Фото: terrikon.com

Накануне ровненский Верес и Минай не смогли определить сильнейшего в стартовом матче 7-го тура УПЛ.

НВ

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Премьер-лига Украины Металлист (Харьков) Чемпионат Украины ФК Ворскла ФК Львов

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X