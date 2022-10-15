Украинская Премьер-лига. Металлист победил Ворсклу в результативном матче и поднялся на третье место
Металлист набрал 13 очков и догнал донецкий Шахтер (Фото:Украинская Премьер-лига)
Харьковский Металлист победил полтавскую Ворсклу в матче 7-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) и поднялся на третье место в турнирной таблице.
В поединке было забито пять мячей. Героем же встречи стал форвард хозяев Максим Прядун, оформивший дубль и сделавший результативную передачу.
В другой игре дня еще одна харьковская команда Металлист 1925 и Львов сыграли вничью.
Результаты матчей:
Металлист — Ворскла 3:2
Голы: Прядун, 44, 56, Каплиенко, 49 — Кравчук, 54, Марлисон, 80
Металлист 1925 — Львов 2:2
Голы: Мартынюк, 5 (с пен.), Русин, 22 — Бугай, 8, Безуглый, 66 (автогол)
Удаление: Мартынюк, 88 (Металлист 1925)
Турнирная таблица
Накануне ровненский Верес и Минай не смогли определить сильнейшего в стартовом матче 7-го тура УПЛ.
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